DGAP-News: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Personalie

Shareholder Value Beteiligungen AG: Veränderung im Vorstand



25.04.2022 / 18:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Shareholder Value Beteiligungen AG Herr Simon Pliquett hat heute die Gesellschaft und den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er mit Ablauf der Hauptversammlung am 31. Mai 2022, sein Amt als Mitglied des Vorstands der Shareholder Value Beteiligungen AG niederlegt. Der Aufsichtsrat hat dieses Verlangen mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen und dankt Herrn Pliquett für die vertrauensvolle und sehr gute Zusammenarbeit. Die Vorstandsaufgaben von Simon Pliquett werden auf Wunsch des Aufsichtsrates ab dem 01. Juni 2022 bis auf Weiteres von Vorstandsmitglied Frank Fischer übernommen. Der Aufsichtsrat wird - in Abstimmung mit der Shareholder Value Management AG - zeitnah die Suche nach einem/einer Nachfolger(in) einleiten. Das Anforderungsprofil für die Position ist die nachgewiesene Exzellenz in der bewährten Value Investing Philosophie. Der Analysefokus wird auf europäischen Small- und Midcaps Qualitätsaktien liegen. Die Position ist hauptamtlich fokussiert auf die Shareholder Value Beteiligungen AG. Frank Fischer: "Mit Simon Pliquett verliere ich meinen sehr zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner im Vorstand der Shareholder Value Beteiligungen AG. Seinen wertvollen Rat und seine freundliche Art werde ich sehr vermissen." Helmut Fink: "Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden von Herrn Pliquett aus dem Vorstand ausdrücklich. Unsere Zusammenarbeit war immer von hoher Professionalität, absoluter Zuverlässigkeit und großem Vertrauen gekennzeichnet. Wir bedanken uns ausdrücklich für den großen Beitrag den Herr Pliquett für die Entwicklung der Gesellschaft in den letzten Jahren geleistet hat und wünschen ihm persönlich und für seine weiteren beruflichen Stationen alles Gute und viel Erfolg." Simon Pliquett: "Nach mehr als 12 Jahren bei der Shareholder Value Management AG, davon 4,5 Jahre als Vorstandsmitglied der Shareholder Value Beteiligungen AG ist mein Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und nach neuen Herausforderungen gereift. Ich werde zur Wahrung einer geordneten Übergabe nach der Amtsniederlegung Ende Mai noch für eine Übergangszeit zur Verfügung stehen. Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat und dem Vorstand für die jahrelange, sehr gute Zusammenarbeit und bedanke mich ausdrücklich bei allen Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen."



Shareholder Value Beteiligungen AG

Telefon +49 (69) 66 98 30 0

Email: ir@shareholdervalue.de

www.svb-ag.de

25.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de