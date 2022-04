Der SMI verliert am Montag 1,41 Prozent auf 12'084,98 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Montag klar im Minus beendet. Damit knüpfte der SMI nahtlos an die schwache Vorwoche an. Marktbeobachter sprachen von einem erdrückenden Mix aus Belastungsfaktoren. «Es ist nicht ein Grund allein, sondern die Summe an Belastungsfaktoren, unter deren Last die Aktienmärkte immer weiter in sich zusammenbrechen», kommentierte ein Analyst.

