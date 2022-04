DJ Bayer-Chef spricht von "sehr erfolgreichem" Start ins neue Jahr

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat zum Jahresauftakt offenbar gute Geschäftsergebnisse erzielt. Es zeichne sich ab, "dass wir trotz aller Unsicherheiten in der Welt sehr erfolgreich ins Jahr gestartet sind", sagt Bayer-Vorstandschef Werner Baumann in seiner Rede zur Hauptversammlung am Freitag, die bereits am Montag vorab veröffentlicht wurde. "Gerade im Agrargeschäft sehen wir ein deutlich positiveres Marktumfeld als in den vergangenen Jahren."

Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs und der verhängten Sanktionen seien im ersten Quartal noch nicht sichtbar, so Baumann. Mit seiner Ausrichtung auf Gesundheit und Ernährung sei der Konzern jetzt für die Versorgung der Menschen besonders wichtig. "Diesem Anspruch wollen wir gerecht werden - und ich bin auch unter diesen Umständen zuversichtlich für ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr", so Baumann.

Die komplette Zwischenbilanz mit den Zahlen für das erste Quartal wird der Pharma- und Agrarkonzern am 10. Mai vorlegen.

