Hypoport SE: Hypoport Q1 2022: Umsatzwachstum um über 25% auf 136 Mio. Euro und EBIT-Sprung von über 35% auf 17 Mio. Euro



Hypoport Q1 2022: Umsatzwachstum um über 25% auf 136 Mio. Euro und EBIT-Sprung von über 35% auf 17 Mio. Euro

Berlin, 25. April 2022: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das erste Quartal 2022 ausgewertet. Der Hypoport-Vorstand erwartet auf Basis dieser vorläufigen Kennzahlen die folgenden Ergebnisse:

Umsatz Q1 2022: über +25% auf 136 Mio. Euro (Q1 2021: 107,9 Mio. Euro)

EBIT Q1 2022: über +35% auf 17 Mio. Euro (Q1 2021: 12,1 Mio. Euro)

Hypoport wird die vollständige Quartalsmitteilung wie vorgesehen am Montag, 9. Mai 2022 veröffentlichen.



