The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.04.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.04.2022



ISIN Name

AU000000Z1P6 ZIP CO. LTD

CA05153A1012 AURCREST GOLD INC.

SG1Z70955880 ARA LOGOS LOGISTICS TRUST

US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS

US89157G5045 TOUGHBUILT IND. DL-,0001

ZIP CO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de