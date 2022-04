Für Nike-Aktionäre kommt es heute knüppeldick. Schließlich schwächelt der Kurs und geht rund zwei Prozent in die Knie. Damit beträgt der Preis für ein Wertpapier nur noch 126,14 USD. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zurück?

Kursverlauf von Nike der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nike-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Ein charttechnisch relevanter Bereich kommt nämlich immer näher. Aktuell errechnet sich nur noch ein Abstand von rund ein Prozent zum 4-Wochen-Tief. Diese Chartmarke liegt bei 124,32 USD. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen. ...

