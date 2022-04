Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer ist gut in das neue Jahr gestartet. Es zeichne sich ab, "dass wir trotz aller Unsicherheiten in der Welt sehr erfolgreich ins Jahr gestartet sind", sagte Konzernchef Werner Baumann laut dem am Montag veröffentlichten Redetext zur Hauptversammlung an diesem Freitag."Gerade im Agrargeschäft sehen wir ein deutlich positiveres Marktumfeld als in den vergangenen Jahren", fügte er hinzu. Die Zahlen für das erste Quartal werden am 10. Mai veröffentlicht. Die wirtschaftlichen ...

