Der Entwickler des führenden Transportmanagementsystems (TMS) für Transportunternehmen und der globale Logistikanbieter mit den meisten Ladungen in Nordamerika haben sich zusammengetan, um kleineren Transportunternehmen zu helfen, voll digitalisiert zu werden. InMotion Global Inc. gab eine fortgeschrittene Integration der Navisphere®-Technologie für Transporteure von C. H....

