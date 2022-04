DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

COMMERZBANK - Die Commerzbank richtet ihren Main Incubator neu aus: Der Frühphaseninvestor soll sich nicht mehr nur um Fintechs, sondern ebenso um auf Nachhaltigkeit spezialisierte Startups, sogenannte Green Techs, kümmern, wie die beiden Geschäftsführer Matthias Lais und Kai Werner sowie Verwaltungsratschef und Commerzbank-COO Jörg Oliveri del Castillo-Schulz sagen. "Beide Trends werden ohnehin irgendwann zusammenlaufen", erklärt Werner. "Schon jetzt bedienen sich Startups, die Nachhaltigkeitslösungen entwickeln, in der Regel digitaler Technologie." (Börsen-Zeitung)

RWE - Vor dem RWE-Hauptversammlungsvotum zur Abspaltung der Braunkohlesparte am Donnerstag erhöht der grüne aktivistische Investor Enkraft Impactive den Druck. Das Family Office, das auf erneuerbare Energien spezialisiert ist und die Braunkohleabspaltung fordert, bringt den Vorstand des Essener Stromkonzerns vor dem Aktionärstreffen mit einem neuen Brief an Aufsichtsratschef Werner Brandt in eine Zwickmühle. Der Vorstoß richtet sich gegen die Stimmrechte der Ruhrgebietsstädte mit addiert 14 Prozent der Anteile, die meist den Vorstand unterstützen und nach eigenen Aussagen koordiniert vorgehen. Ihre Stimmen sollen wegen "Acting in concert" nicht zählen. (Börse-Zeitung)

HUGO BOSS - Der Modekonzern Hugo Boss ist betroffen vom menschlichen Leid in der Ukraine, sieht die Konsequenzen für das Geschäft verkraftbar. Vor Kriegsausbruch habe das Unternehmen insgesamt 3 Prozent von seinem Gesamtumsatz dort erzielt. "Das tut betriebswirtschaftlich weh, ändert aber nichts an unserem Wachstumskurs. Wir können das in anderen Regionen kompensieren", sagte CEO Daniel Grieder. (Handelsblatt)

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS - Steigende Börsenkurse und ein hohes Neugeschäft haben der deutschen Fondstochter der Allianz hohe Einnahmen beschert: Im vergangenen Jahr sammelte Allianz Global Investors Provisionserträge von netto 1,25 Milliarden Euro ein und damit gut 18 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft hervorgeht. Wesentliche Grundlage sind laufende Fondsgebühren, die an das verwaltete Volumen gekoppelt sind und somit wie die Volumina selbst im vergangenen Jahr stark gestiegen sind. (Börse-Zeitung)

MAHLE - Der viertgrößte deutsche Autozulieferer Mahle kommt in der Transformation zur Elektromobilität nicht aus den roten Zahlen, trotz eines zweistelligen Umsatzplus und einer operativen Umsatzrendite von 1,5 Prozent. Der Fehlbetrag belief sich unter dem Strich im abgelaufenen Jahr auf 108 Millionen Euro, nach einem Minus von 434 Millionen Euro im Vorjahr. "Ziel bleibt die schnellstmögliche Erreichung des Turnarounds", sagte Finanzchef Michael Frick bei der Präsentation der Bilanz. (Handelsblatt)

N26 - Der Frust bei N26-Kunden ist groß, seitdem am 14. April zahlreiche Konten fristlos gekündigt wurden. Bislang gab es zu den Vorfällen kaum Informationen von dem wertvollsten deutschen Fintech. Doch nun hat sich Co-Gründer und Co-Chef Maximilian Tayenthal geäußert: Um die Sicherheit der N26-Plattform zu gewährleisten, setzten sie auf null Toleranz bei Finanzkriminalität, verwendeten neueste Technologien und entwickelten die Systeme zur Erkennung und Verhinderung von Betrug kontinuierlich weiter, schrieb er in einem Linkedin-Beitrag am vergangenen Wochenende. Bei einer der neuen Maßnahmen, die am 14. April gestartet sei, wurde "leider eine Reihe von Konten fälschlicherweise geschlossen", hieß es weiter. (Handelsblatt)

KINEXON - Das Münchener Startup Kinexon hat die Deutsche Telekom und BMW als strategische Investoren gewonnen und will das Geschäft mit der Automatisierung der Industrie massiv ausbauen. "Es gibt ein gigantisches Marktpotenzial, das wir gemeinsam erschließen wollen", sagte Kinexon-Mitgründer Oliver Trinchera. In seiner bislang größten Finanzierungsrunde hat Kinexon jetzt weitere 130 Millionen Dollar eingesammelt. Angeführt wird die Runde von der Private-Equity-Firma Thomas H. Lee Partners (THL). Neu als Investoren an Bord sind außerdem die Venture-Capital-Gesellschaften von BMW und Telekom. (Handelsblatt)

BPM - Italiens drittgrößte Bank BPM prüft "mehrere Interessensbekundungen führender Versicherungsunternehmen" für Partnerschaften oder die Übernahme des Bankassurance-Geschäfts. Wichtigste Option bleibe die Internationalisierung der Sparte, so das Institut. Am BPM-Versicherungsgeschäft haben außer dem französischen Credit Agricole (CA) und der ebenfalls französischen Axa auch Generali und die Allianz Interesse gezeigt. Im Lichte dieser Bekundungen will der Banco BPM nun auch andere Optionen für diese Sparte prüfen. (Börsen-Zeitung)

