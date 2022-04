The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.04.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.04.2022ISIN NameDE000NRW23M3 LAND NRW SCHATZ14R1298DE000HSH4QZ7 HCOB MMVIII 14/22DE000NRW1006 LAND NRW SCHATZ07R790DE000HLB3BJ8 LB.HESS.THR.CARRARA04R/16DE000DK0D5X5 DEKA MTN IS.S.7371 15/22XS1225626974 NATIONWIDE BLDG 15/22 MTNDE000A2E4DL1 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/22XS1225004115 SPAREBK V BOLIG.15/22 MTNCH0241530960 LAUSANNE 14-22AT0000A1DSN7 ERSTE GP BNK 15-22 MTNDE000A12T705 AAREAL BANK MTN S.233US78013X6E35 ROYAL BK CDA 19/22 FLRUS78013X6D51 ROYAL BK CDA 19/22 MTN