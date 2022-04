Tecnotree, finnischer globaler Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation von Kommunikationsdienstleistern (CSPs) und digitalen Dienstleistern (DSPs), hat die Inbetriebnahme seines Digital Stack für Unternehmen und Verbraucher bei MTN Uganda bekannt gegeben, dem größten Telekommunikationsunternehmen in Uganda mit mehr als 15 Millionen Abonnenten.

Der Digital Consumer-Stack auf der Basis von Tecnotree Digital BSS Suite 5 profitiert von einem schnelleren und intuitiveren Kundenerlebnis. Die Lösung beschleunigt die Dienstaktivierung gegenüber den alten Plattformen und bietet weitere digitale Funktionen für die Auswertung von Kundeninteraktionen, schnelleres Onboarding, digitale Omnichannel-Customer-Journeys, Kundenbindungsprogramme, 360-Grad-Dashboards mit benutzerfreundlicher Oberfläche und einem konvergenten Abrechnungssystem für unkomplizierte Abrechnungs- und Inkassoprozesse. Darüber hinaus bieten die katalogbasierten Auftragserfassungs- und -abwicklungsprozesse die erforderliche Agilität und Flexibilität, um Werbung und Dienstleistungen in kürzerer Zeit für die Kunden von MTN Uganda bereitzustellen.

Monzer Ali, CTIO bei MTN Uganda, kommentiert: "Wir sind sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit Tecnotree bei unserer digitalen Transformation. Diese Partnerschaft bekräftigt unser Engagement als kundenorientiertes Unternehmen, innovative digitale Lösungen in den Mittelpunkt zu stellen, die die Effizienz steigern und ein überragendes Kundenerlebnis ermöglichen."

Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation, erklärt: "Wir freuen uns über ein weiteres Go-Live unserer Digital BSS Suite. Die Betreiber müssen ihre Anstrengungen verstärken und dürfen sich nicht darauf beschränken, die Interaktionen an verschiedenen Berührungspunkten der Customer Journey zu verbessern. Die vom TM Forum zertifizierte digitale BSS Suite 5 von Tecnotree stellt CSPs und DSPs auch künftig die erforderlichen digitalen Fähigkeiten für ein beschleunigtes Geschäftswachstum, ein immersives Kundenerlebnis und einen Zero-Touch-Betrieb bereit."

Über Tecnotree

Tecnotree ist der einzige Anbieter von Komplettlösungen für die Verwaltung digitaler Geschäftsprozesse für Anbieter digitaler Services. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und bewährte Liefer- und Transformationskapazitäten rund um den Globus. Unsere agilen Produkte und Lösungen basieren auf Open-Source-Technologien und decken mit einem vorintegrierten B2B2X-Partner-Ökosystem in Bereichen wie Gaming, Gesundheit, Bildung oder OTT das gesamte Spektrum ("Order-to-Cash") der Geschäftsprozess- und Abonnementverwaltung für Telekommunikations- und sonstige digitale Serviceanbieter ab. Die Produkte, Plattformen und Partner von Tecnotree unterstützen aufstrebende Ökosysteme mit über einer Milliarde Abonnenten in mehr als 70 Ländern. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki notiert (TEM1V). Weitere Informationen finden Sie unter www.tecnotree.com.

