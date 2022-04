Die Schweizer Grossbank hat im ersten Quartal trotz Krieg in der Ukraine und steigender Inflation gut geschäftet.Zürich - Die UBS hat im ersten Quartal trotz Krieg in der Ukraine und steigender Inflation gut geschäftet. Sie hat deutlich mehr Gewinn erzielt als im entsprechenden Vorjahresquartal und damit auch die Erwartungen klar übertroffen. Die UBS verdiente in der Periode von Januar bis März 2022 laut Mitteilung vom Dienstag unter dem Strich 2,14 Milliarden US-Dollar und damit rund 17 Prozent mehr als im...

