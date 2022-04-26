BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,70 (3,30) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 46 (58) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 45,50 (46) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT RIO TINTO AUF 'UNDERWEIGHT' (EW) - ZIEL 4800 (4400) PENCEBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 11,60 (15) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERNSTEIN HEBT CARREFOUR AUF 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM) BOFA SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 30 (37) EUR - 'NEUTRAL'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 27,50 (31,20) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 195 (170) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 13 (13,10) EUR - 'OUTPERFORM'DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR ROCHE AUF 396 (398) CHF - 'HALTEN'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 20,50 (19) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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