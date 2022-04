(shareribs.com) London 26.04.2022 - Die Ölpreise zeigen sich am frühen Dienstagmorgen wieder etwas fester. Die Marktteilnehmer sehen anhaltende Risiken für das Angebot. Kurzfristig bestimmt aber die Lage in China das Bild. Die chinesische Regierung hat ihre Null-Covid-Politik ausgeweitet und will in den nächsten mit massenhaften Tests eine weitere Ausbreitung der Pandemie verhindern. Dabei rücken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...