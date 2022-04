Technologien für winzige Sensoren werden erprobt für die Zukunft, Zink ist mit an Bord Die Zukunft ist oft näher als man denkt. Städte werden mit enorm vielen Sensoren ausgerüstet sein. Denn damit kann alles beobachtet werden, ob der Straßenverkehr, das Wetter oder Umweltbelastungen. Die 5G-Technologie wird drahtlos schnelles Internet liefern und in Sekunden sehr große Datenmengen auf das Smartphone bringen können. Stichwort "Smart Cities". Tragbare Sensoren in der Kleidung können im medizinischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...