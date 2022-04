Berlin - Deutschland will sich nun offenbar doch zur Lieferung von Panzern an die Ukraine bereit erklären. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung".



Demnach will Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bei einem Treffen der Vertreter von 40 Staaten in Ramstein die Lieferung von Flugabwehrkanonenpanzer-Panzern des Typs Gepard aus Deutschland zusagen. Dabei handelt es sich um einen autonomen, mobilen, allwetterkampffähigen FlaK-Panzer aus deutscher Produktion. Das Modell wurde bereits in den 1970er-Jahren entwickelt und produziert. Mit ihm können sowohl Luft- als auch Bodenziele bekämpft werden.

