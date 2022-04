DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

In Peking sind die Corona-Massentests auf fast alle der 21 Millionen Einwohner der Stadt ausgeweitet worden. Elf weitere Bezirke begannen am Dienstag mit den Tests. Die chinesische Hauptstadt meldete zwar nur 33 neue Fälle - dennoch geht die Angst vor einem wochenlangen Lockdown wie in der Wirtschaftsmetropole Shanghai um. Die Anordnung der Tests in dem Innenstadtbezirk Chaoyang hatte am Sonntag Panikkäufe ausgelöst. Standen die Menschen am Sonntagabend noch Schlange an den Supermärkten, so standen sie am Montag Schlange an den Teststationen.

TAGESTHEMA II

Twitter hat das Angebot von Elon Musk zur Übernahme des Unternehmens angenommen. Der Deal markiert das Ende eines dramatischen Werbens und einen deutlichen Sinneswandel bei Twitter, wo sich viele Führungskräfte und Vorstandsmitglieder zunächst gegen die Übernahme ausgesprochen hatten. Das Social-Media-Unternehmen teilte mit, dass der Vorstand einstimmig das Angebot des Tesla-Chefs angenommen hat, das Unternehmen für 54,20 Dollar pro Aktie zu übernehmen bzw insgesamt 44 Milliarden Dollar. Der Übernahmepreis liegt etwa 38 Prozent über dem Schlusskurs von Twitter am 1. April, bevor Musk bekannt gegeben hatte, dass er einen Anteil von etwa 9 Prozent an dem Unternehmen erworben habe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Pepsico Inc, Ergebnis 1Q, Purchase

12:00 United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q, Atlanta

12:20 General Electric Co, Ergebnis 1Q, Boston

12:30 3M Co, Ergebnis 1Q, St. Paul

12:55 Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 1Q, Waltham

22:01 Microsoft Corp, Ergebnis 3Q, Redmond

22:01 Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q, Dallas

22:05 Alphabet Inc, Ergebnis 1Q, Mountain View

22:05 General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q, Detroit

22:05 Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield

22:09 Visa Inc, Ergebnis 2Q, Foster City

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: revidiert -2,1% gg Vm; vorläufig -2,2% gg Vm 16:00 Neubauverkäufe März PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 108,5 zuvor: 107,2

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.294,50 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.541,75 +0,0% Nikkei-225 26.725,67 +0,5% Hang-Seng-Index 20.100,19 +1,2% Kospi 2.668,29 +0,4% Shanghai-Composite 2.926,09 -0,1% S&P/ASX 200 7.329,70 -1,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich -- Nach den teils massiven Einbußen zum Wochenstart kommt es zu einer moderaten Erholungsbewegung. Unterstützung kommt von der Wall Street, wo die Indizes im Plus schlossen. An der Nachrichtenlage hat sich kaum etwas geändert, allerdings sanken in den USA die Anleiherenditen nach ihrem jüngsten Anstieg etwas deutlicher. Für etwas Zuversicht in China sorgt, dass die chinesische Notenbank die Mindestreserveanforderung für Deviseneinlagen leicht gesenkt hat. Damit soll die Liquidität des Bankensystems erhöht werden. Börsianer sprechen zunächst von kaum mehr als einer technischen Gegenbewegung, auch weil in China weitere Lockdowns drohen. Nachdem für die Hauptstadt Peking Massentests angekündigt wurden, geht die Sorge um, dass es auch wie in anderen Metropolen wie Schanghai zu Lockdown- und Quarantäne-Maßnahmen kommen könnte, die die wirtschaftliche Aktivität empfindlich dämpfen. Hyundai Motor steigen um 3,6 Prozent. Der Autohersteller hat im ersten Quartal die Erwartungen von Analysten klar übertroffen. In Tokio gewinnen Fujitsu 2,1 Prozent getrieben von der Nachricht, möglicherweise einen Anteil an einer Tochter zu verkaufen. Für Sumitomo Metal Mining geht es um 6,0 Prozent nach unten nach der Beendigung einer Machbarkeitsstudie für eine Nickel Raffinerie in Indonesien.

US-NACHBÖRSE

SBA Communications legten lediglich um 0,6 Prozent zu, trotz teils klar übertroffener Erwartungen bei Nettogewinn und Umsatz. Whirlpool verbesserten sich um 2,9 Prozent. Der Hersteller von Haushaltsgroßgeräten hatte zwar einen unter den Erwartungen ausgefallenen Umsatz für das erste Quartal berichtet, zugleich aber einen höher als gedachten bereinigten Gewinn. Daneben kündigte Whirlpool eine Erhöhung seines Aktienrückkaufprogramms an. Culp brachen um über 14 Prozent ein. Der Matratzenhersteller hatte die Erwartungen für das vierte Quartal gesenkt. Axalta Coating wurden nach der Zahlenvorlage des Lackherstellers rund 5 Prozent höher gehandelt, die Aktie des Auftragsforschers Medpace 9,5 Prozent und Flexsteel 5 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.049,46 +0,7% 238,06 -6,3% S&P-500 4.296,19 +0,6% 24,41 -9,9% Nasdaq-Comp. 13.004,85 +1,3% 165,56 -16,9% Nasdaq-100 13.533,22 +1,3% 176,36 -17,1% Montag Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,10 Mrd 1,00 Mrd Gewinner 1.634 538 Verlierer 1.710 2.803 unverändert 148 112

Freundlich - Nach einem schwächeren Start drehten die Indizes im Verlauf nach oben ab. Im späten Geschäft war bekannt geworden, dass Twitter das Übernahmeangebot von Tesla-CEO Elon Musk akzeptiert hat. Dies sorgte für Fantasie und Auftrieb am Gesamtmarkt. Etwas Unterstützung kam auch von der Hoffnung auf eine weiter gute Bilanzsaison. An den Belastungsfaktoren wie straffere US-Geldpolitik, Ukraine-Krieg und Lockdowns in China, die am Freitag die Kurse noch kräftig gedrückt hatten, änderte sich zwar nichts, allerdings sanken am Anleihemarkt die Renditen deutlicher. Tesla-CEO Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden Dollar bzw. 54,20 Dollar je Aktie. Twitter gingen 5,6 Prozent mit 51,69 Dollar aus dem Tag, worin sich Restskepsis widerspiegelt, dass es am Ende tatsächlich zu der Übernahmen kommen wird. Coca-Cola (+1,1%) hatte besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt und auch einen positiven Ausblick gegeben. Activision Blizzard (-0,7%) verfehlte dagegen mit Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal die Erwartungen. Ein negativer Analystenkommentar lastete auf dem Kurs des Land- und Baumaschinenherstellers Deere (-4,5%).

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,62 -5,0 2,67 188,7 5 Jahre 2,85 -7,4 2,92 159,0 7 Jahre 2,87 -7,6 2,95 142,9 10 Jahre 2,83 -6,7 2,89 131,7 30 Jahre 2,89 -5,3 2,95 99,3

Konjunktursorgen trieben die Anleger an den Anleihemarkt, wo es mit den Renditen zuletzt stark nach oben gegangen war in Erwartung weiter schnell steigender Leitzinsen. Die steigende Notierungen drückten die Renditen nun deutlicher, im Zehnjahresbereich um 6,7 Basispunkte auf 2,83 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:24 % YTD EUR/USD 1,0729 +0,1% 1,0714 1,0729 -5,6% EUR/JPY 137,36 +0,0% 137,33 137,47 +5,0% EUR/GBP 0,8413 +0,1% 0,8406 0,8421 +0,1% GBP/USD 1,2753 +0,1% 1,2745 1,2741 -5,8% USD/JPY 127,91 -0,2% 128,16 128,12 +11,1% USD/KRW 1.249,24 -0,1% 1.250,21 1.250,76 +5,1% USD/CNY 6,5352 -0,4% 6,5594 6,5529 +2,8% USD/CNH 6,5597 -0,2% 6,5727 6,5889 +3,2% USD/HKD 7,8467 -0,0% 7,8476 7,8455 +0,7% AUD/USD 0,7213 +0,4% 0,7184 0,7171 -0,7% NZD/USD 0,6639 +0,3% 0,6621 0,6598 -2,8% Bitcoin BTC/USD 40.565,50 +0,8% 40.231,18 38.494,33 -12,3%

Die Erwartung steigender US-Zinsen gab dem Dollar weiter Auftrieb. Daneben war die US-Devise auch als sicherer Hafen gesucht, wie Marktteilnehmer sagten. Der Dollar-Index stieg um 0,5 Prozent. Der Yuan stoppte derweil seine Abwärtstendenz, nachdem die chinesische Notenbank den Mindestreserveasatz für das Halten von Fremdwährungen gesenkt hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 99,62 98,54 +1,1% 1,08 +35,8% Brent/ICE 103,73 102,32 +1,4% 1,41 +34,0%

Die Ölpreise gaben erneut um rund 3 Prozent nach, vor allem, weil die Akteure am Ölmarkt eine Abnahme der chinesischen Nachfrage infolge der dortigen Lockdowns befürchten. Daneben bremste auch der festere Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.905,58 1.897,93 +0,4% +7,65 +4,2% Silber (Spot) 23,82 23,62 +0,9% +0,20 +2,2% Kupfer-Future 4,50 4,45 +1,1% +0,05 +1,0%

Der Goldpreis gab deutlich nach um 1,7 Prozent. Neben dem zuletzt gestiegenen Zinsniveau drückte der festere Dollar, weil er das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

UKRAINE-BLOG

- Großbritannien schafft alle Zölle auf Waren aus der Ukraine ab.

- Der russische Außenminister Sergej Lawrow hält es für möglich, dass der Ukraine-Krieg in einen Weltkrieg ausarten könnte. "Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie ist nicht zu unterschätzen", sagte Lawrow laut der Nachrichtenagentur Interfax. Er warf dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, seine Verhandlungsbereitschaft nur "vorzutäuschen".

- Russland hat der ukrainischen Regierung vorgeworfen, Zivilisten am Verlassen des belagerten Industriegeländes Asow-Stahl in Mariupol zu hindern. Trotz der Ankündigung einer Feuerpause habe niemand den von Russland vorgeschlagenen Fluchtkorridor genutzt.

JAPAN

Die Arbeitslosenquote lag im März bei 2,6 Prozent, knapp unter der Erwartung von 2,7 Prozent.

NORDKOREA

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un hat die Stärkung seiner Nuklearstreitkräfte versprochen.

SÜDKOREA

Das südkoreanische BIP ist im ersten Quartal um 0,7 Prozent zum Vorquartal und um 3,1 Prozent zum Vorjahresquartal gestiegen. Die Prognosen lauteten auf 0,6 bzw 2,8 Prozent.

GENERAL MOTORS

entwickelt eine elektrische Version des Sportwagens Chevrolet Corvette. GM hatte angekündigt, den Elektroauto-Pionier Tesla bei den Verkaufszahlen für Stromer überholen zu wollen. Dafür will der Konzern 35 Milliarden Dollar bis 2025 investieren.

HSBC

Hohe Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite und geringere Erträge haben der britisch-asiatischen HSBC im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang beschert. Für die Ertragsentwicklung zeigte sich die Bank aber dank höherer Zinsen zuversichtlich. Der Nettogewinn sackte um 28 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar ab. Die Erträge sanken leicht um 4 Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar.

April 26, 2022 02:05 ET (06:05 GMT)

April 26, 2022 02:05 ET (06:05 GMT)