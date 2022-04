SAP-Zertifikate mit bis zu 12% Chance und 32% Sicherheitspuffer

Nach dem Einbruch vom Jahresbeginn und der danach folgenden Kurserholung auf bis zu 104 Euro geriet die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) in den vergangenen Tagen wieder deutlich unter Druck. Neben dem generell schwachen Marktumfeld belasteten der Gewinnrückgang vom ersten Quartal trotz des wachsenden Cloud-Geschäfts den Aktienkurs erneut.

Wer nun auf dem reduzierten Kursniveau eine Investition in die SAP-Aktie in Erwägung zieht, und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren möchte, könnte ein Investition in Bonus- und/oder Discount-Zertifikate ins Auge fassen. Mit solchen Zertifikaten können Anleger in den nächsten Monaten nicht nur bei einem Kursanstieg sondern auch bei einem stagnierenden oder nachgebenden Aktienkurs positive Rendite erwirtschaften.

Bonus-Zertifikat mit 12% Chance und 32% Sicherheitspuffer

Das BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PD33PB4) auf die SAP-Aktie mit Barriere bei 65 Euro, Bonuslevel und Cap bei 100 Euro, BV 1, Bewertungstag 16.6.23, wurde beim Aktienkurs von 95,30 Euro mit 89,55 - 89,57 Euro gehandelt. Verbleibt die SAP-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 65 Euro, dann wird das Zertifikat am 22.6.23 mit dem Höchstbetrag von 100 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 89,57 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 14 Monaten einen Bruttoertrag von 11,64 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 31,79 Prozent auf 65 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 12% Chance und 16% Discount

Das HSBC-Discount-Zertifikat auf die SAP-Aktie (ISIN: DE000TT8Y3P0), BV 1, Bewertungstag 16.6.23, mit Cap bei 90 Euro wurde beim Aktienkurs von 95,30 Euro mit 80,33 -80,35 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 15,69 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die SAP-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 90 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 90 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in 14 Monaten einen Bruttoertrag von 12,01 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Notiert die SAP-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 90 Euro, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Anlageprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de