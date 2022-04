Mit der Wahl in Frankreich ist der negative Impuls ausgeblieben, welcher sich mit einem Sieg der Herausforderin Marie Le Pen ergeben hätte. Wer mit dem Sieg Emanuel Macrons eine Erleichterung der Anleger in Form eines klaren Anstiegs erwartet hatte, wurde allerdings enttäuscht. Schließlich hat der DAX derzeit mit mehreren Belastungsfaktoren zu kämpfen. Der Krieg in der Ukraine rückt dabei mittlerweile etwas in den Hintergrund, die Folgen des Kriegs dürften aber noch länger spürbar bleiben. Das Problem ...

