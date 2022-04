Folgt dem "Turnaround-Monday" ein "Rally-Tuesday"? Zumindest in der Eröffnungsphase deuten sich im DAX kräftige Kursgewinne an. Der deutsche Leitindex notiert 30 Minuten vor dem Xetra-Start bei 14.123 Punkten 1,4 Prozent fester. Die positiven Impulse resultieren aus einer beeindruckenden Vorstellung der US-Aktienmärkte am Montag, wo Dow Jones und Co nach heftigen Verlusten in der Eröffnung bis Handelsende ins Plus gedreht hatten.Am Dienstag richtet sich das Augenmerk der Anleger wieder verstärkt ...

