Runecast Solutions Ltd. meldet, dass seine patentierte Unternehmenslösung Runecast (ehemals Runecast Analyzer) in den G2 Grid Berichten des Frühjahrs 2022 als High Performer ausgezeichnet wurde, und zwar in den folgenden Kategorien: Security Risk Analysis, Cloud Workload Protection Platforms (CWPP), Vulnerability Scanner, Cloud Compliance und Cloud Security

Das Unternehmen G2 mit Hauptsitz in Chicago (Illinois/USA) ist ein Technologiemarktplatz, "auf dem Unternehmen genau die Technologie finden, prüfen und verwalten können, die sie benötigen, um ihr Potenzial voll ausschöpfen zu können". Im Abschnitt über das Unternehmen auf der Website von G2 ist zu lesen, dass es 2012 gegründet wurde, als sich die fünf Gründer die folgende Frage stellten: "Warum ist es einfacher, objektive Informationen über ein Hotelzimmer für 100 US-Dollar einzuholen als über eine Software, die 100.000 US-Dollar kostet?" Diese Überlegung hatte zum Ergebnis, dass G2 die Demokratisierung von Daten realisierte, indem das Unternehmen Crowdsourcing von Kundenfeedback betreibt, um relevante Rankings für potenzielle Softwarekäufer zu erstellen.

Die Bewertungen von Runecast-Produkten durch G2 führten zu deren Erwähnung in insgesamt neun G2-Berichten des Frühjahrs 2022: In den G2 Grid Berichten für Cloud Security, Security Risk Analysis, Vulnerability Scanner, Cloud Compliance und Cloud Workload Protection Platforms sowie in den G2 Relationship Index-Berichten für Cloud Security, Security Risk Analysis, Vulnerability Scanner und Cloud Compliance.

Runecast ist eine Unternehmensplattform, die ein proaktives Konzept für verschiedene Bereiche der Verwaltung und des Schutzes von Hybrid- und Multi-Clouds verfolgt. Runecast bietet automatisierte Best Practices, praktisch nutzbare Erkenntnisse und die proaktive Überwachung für VMware, AWS, Azure und Kubernetes sowie Betriebssystemunterstützung für Windows und Linux.

"Wir freuen uns sehr über die Ergebnisse dieser G2-Berichte. Unsere Vision wird durch die Bewertungen unserer Kunden bestätigt, die direkt von den proaktiven Kompetenzen von Runecast profitieren", so Stan Markov, Mitbegründer und CEO von Runecast. "Es ist einfach großartig zu wissen, dass auf indirekte Weise viele Millionen Menschen in aller Welt von stabileren, sichereren Diensten von Unternehmen profitieren, die Runecast nutzen."

G2 ermittelt führende Unternehmen auf der Grundlage von Kundenfeedback in ausgewählten Bereichen, die Technologielösungen verschiedener Kategorien entsprechen. Runecast schnitt in den Bereichen "Ease of Use" (Benutzerfreundlichkeit), "Quality of Support" (Support-Qualität) und "Ease of Setup" (einfache Einrichtung) überdurchschnittlich gut ab.

Runecast geht auf die Idee einer Reihe erfahrener IBM-Virtualisierungsprofis aus dem Jahr 2014 zurück und hat sich zur ultimativen Lösung für zukunftsorientierte Unternehmen und Organisationen wie Avast, DocuSign, MERCK, den staatlichen britischen Gesundheitsdienst NHS, Notino, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und viele weitere Organisationen entwickelt. Runecast wird zur Stabilisierung und Absicherung geschäftskritischer IT-Aktivitäten eingesetzt, angefangen beim Online-Shopping und Online-Banking bis hin zu Notrufdiensten und zur Flugsicherung.

"Runecast bietet ein hervorragendes Lösungspaket an und ist daher besonders erfolgreich in stark regulierten Branchen, wie etwa im Finanz- und Bankensektor, bei Behörden, dem Verteidigungsbereich, dem öffentlichen Dienst, dem Gesundheitswesen und der Versicherungsbranche", so Markov. "Der größte Vorteil für Chief Information Security Officer (CISOs), Chief Information Officer (CIOs) und deren Mitarbeiter besteht darin, dass sie über eine einzige Plattform Einblick in komplexe IT-Umgebungen nehmen können, um ihre betriebliche Stabilität und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten."

Unternehmen, die Runecast nutzen, profitieren von automatischen Audits und Berichten für herstellerseitige Best Practices und Sicherheitskonformitäts-Benchmarks unter anderem von BSI IT-Grundschutz, CIS, Cyber Essentials, DISA-STIG, der DSGVO, HIPAA, ISO 27001, NIST und PCI DSS. Die Software umfasst eine enorme Vielzahl von Knowledge Base Artikel von VMware und eine Best-Practice-Datenbank von AWS, Azure und Kubernetes. Des Weiteren bietet sie Audits für SAP HANA und Pure Storage auf VMware sowie von vSphere auf Nutanix. Komplexe Cloud-Umgebungen können mit nur einem Mausklick durchsucht werden; Berichte über kritische Probleme können innerhalb weniger Minuten erstellt und die Probleme behoben werden.

Um zu erfahren, was Kunden über Runecast zu sagen haben, besuchen Sie bitte die Seite mit Bewertungen zu Runecast bei G2.

CISOs, CIOs, sowie Mitarbeiter von IT-Sicherheits- und -Betriebsabteilungen können Runecast kontaktieren und eine kostenlose Schwachstellenanalyse anfordern.

Über Runecast

Runecast Solutions Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter einer patentierten Lösung für IT-Sicherheits- und -Betriebsabteilungen. Zukunftsorientierte Unternehmen wie Avast, DocuSign und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) vertrauen auf Runecast, wenn es um proaktive Risikominderung, Sicherheitskonformität, betriebliche Effizienz und unternehmenskritische Stabilität geht. Runecast hat seinen Hauptsitz in London, wurde als Gartner Cool Vendor ausgezeichnet und hat von Computing Auszeichnungen für das "Cloud Security Product of the Year" und als "Best Place to Work in Digital" erhalten. Damit auch Sie Ihre IT-Strategie proaktiv gestalten können, besuchen Sie bitte unsere Website www.runecast.com.

