Ralf Capeder, seit 1. November 2021 Geschäftsführer ad interim der VERIT Immobilien AG, ist offiziell in seiner Funktion bestätigt und zum Geschäftsführer ernannt worden.Zürich - Ralf Capeder, seit 1. November 2021 Geschäftsführer ad interim der VERIT Immobilien AG, wurde offiziell in seiner Funktion bestätigt und zum Geschäftsführer ernannt. Zudem verstärkt Manuela Gläser-Glänzel die Geschäftsleitung. Die Fachexpertin ist per 1. März 2022 als Leiterin Bewirtschaftung und Geschäftsleitungsmitglied zum Immobilien-Bewirtschafter gestossen. Die VERIT Immobilien AG...

Den vollständigen Artikel lesen ...