Die Quartalsberichtssaison ist in vollem Gange. Die von SAP präsentierten Zahlen fielen erwartungsgemäß eher schwach aus. Morgen, am 27. April, folgen die ersten Quartalsberichte für das Jahr 2022 von Paypal und Meta. Zahlen, die mit Spannung erwartet werden - gerieten die beiden Unternehmen doch zuletzt durch negative Nachrichten unter Druck. Wie es um die drei Tech-Aktien steht und wie sich Anleger verhalten sollten, wird in der aktuellen Ausgabe von DER AKTIONÄR kurz beleuchtet. Außerdem werden ...

