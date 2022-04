Der Karton-Konzern Mayr-Melnhof Gruppe konnte im 1. Quartal 2022 bei den Margen nach kosteninflationsbedingtem Druck in den Vorquartalen wieder aufholen. Die konsequente Umsetzung notwendiger Preiserhöhungen sowie anhaltend starke Nachfrage in beiden Divisionen machten dies möglich, wie das Unternehmen betont. Die Umsatzerlöse stiegen aufgrund der jüngsten Akquisitionen und der Weitergabe der Kostensteigerungen auf 1.060,4 Mio. Euro und lagen damit um 419,1 Mio. Euro über dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1 2021: 641,3 Mio. Euro). Das betriebliche Ergebnis lag mit 111,1 Mio. Euro 49,9 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (Q1 2021: 61,2 Mio. Euro). Dem deutlichen Anstieg in der Division MM Board & Paper stand eine stabile Entwicklung bei MM Packaging gegenüber. Die Operating Margin ...

