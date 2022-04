DGAP-News: Temedica GmbH / Schlagwort(e): Personalie

26.04.2022 / 09:25

PRESSEINFORMATION Temedica gewinnt weitere renommierte Branchen-Vertreter für Expertenbeirat Temedica erweitert Expertenbeirat, der Unternehmenswachstum strategisch begleitet, und mit Netzwerk und als Sparringspartner unterstützt

Mit Dr. Diane Seimetz, Dr. Stefan Oschmann und Prof. Dr. Dr. Sebastian Schneeweiss ergänzen den Beirat ausgewiesene Experten aus den Bereichen Arzneimittelzulassung, Pharmaindustrie und Real-World Evidence München, 26.04.2022 - Temedica GmbH, ein führendes Digital Health- und Health Insights-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es seinen Expertenbeirat um drei hochkarätige Mitglieder aus den Bereichen Arzneimittelzulassung, Pharmaindustrie und Real-World Evidence erweitert hat. Dr. Diane Seimetz, Dr. Stefan Oschmann und Prof. Dr. Dr. Sebastian Schneeweis beraten Temedica bei der strategischen Weiterentwicklung und unterstützen das Management mit ihrem Netzwerk und als Sparringspartner. Dr. Rainer Hess, Prof. Dr. Norbert Klusen und Rudi Lamprecht bleiben dem Expertenbeirat auch weiterhin erhalten (https://temedica.com/de/ueber-uns/experten). Gloria Seibert, Gründerin & Chief Executive Officer bei Temedica, sagte: "Wir sind stolz darauf, dass wir für unseren Expertenbeirat weitere international renommierte Persönlichkeiten gewinnen konnten. Sie teilen unsere Vision einer personalisierten und datenbasierten Patientenversorgung und stehen uns mit fundierter Expertise und wertvollen Erfahrungen zur Seite. Mit Frau Dr. Seimetz, Herrn Dr. Oschmann und Herrn Prof. Dr. Dr. Schneeweiss können wir unseren Beirat hochkarätig erweitern und mit breiter Expertise ergänzen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unserem nun vergrößerten Beirat, mit dessen außergewöhnlicher Erfahrung wir Temedica zum führenden Anbieter für Real-World Evidence und patientengenerierte Erkenntnisse etablieren." Dr. Diane Seimetz ist mit mehr als 20 Jahren Erfahrung eine führende Expertin in der Arzneimittelentwicklung und -zulassung und eine erfahrene Unternehmerin und Managerin in der biopharmazeutischen Industrie. Als Mitgründerin und ehemalige Geschäftsführerin von Biopharma Excellence berät sie seit 2013 Kunden bei ihrer Entwicklung und Zulassung neuartiger Therapien mit dem Ziel, Innovationen frühzeitig für Patienten verfügbar zu machen. Zuvor war sie als Executive Vice President für die internationale Entwicklung von first in class biologischen Arzneimitteln im Fresenius Gesundheitskonzern verantwortlich. Dr. Seimetz ist Mitglied in mehreren Beiräten und Gremien, darunter im Helmholtz-Validierungsfonds und im niederländischen Aglaia Oncology Fund. Die promovierte Pharmazeutin ist Vorstandsmitglied von Cumulus Oncology. Dr. Stefan Oschmann ist ausgewiesener Pharmaexperte und internationaler Top-Manager mit über 30 Jahren Erfahrung. Dr. Oschmann war zehn Jahre lang Mitglied der Geschäftsleitung der Darmstädter Merck KGaA, fünf davon als Vorsitzender und CEO, sowie Präsident des Weltpharmaverbandes IFPMA. Er war maßgeblich für den Wandel der Merck KGaA zu einem international führenden Wissenschafts- und Technologieunternehmen verantwortlich und hat diverse digitale Innovationen und Geschäftsmodelle vorangetrieben. Der promovierte Veterinärmediziner war 2011 vom amerikanischen Pharmakonzern Merck Sharp & Dohme (MSD) zur Merck KGaA gewechselt. Seit 2017 ist er Präsident der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), dem wichtigsten europäischen Interessenverband der Pharmaindustrie. Dr. Stefan Oschmann sagte: "Ich bin beeindruckt von Temedicas Entwicklung, dem unternehmerischen Antrieb und der Vision, mit neuen und innovativen Daten die Weiterentwicklung der personalisierten Medizin zu unterstützen. Dank der Digitalisierung stehen uns heute so viele Informationen wie noch nie zur Verfügung. Es gilt nun, diese in den richtigen Kontext zu bringen, um Mehrwerte für die Forschung und Patientenversorgung zu schaffen. Ich freue mich, Temedica als Teil des Expertenbeirats zu begleiten und dabei zu helfen, das enorme Potential von Real-World Evidence für die gesamte Industrie nutzbar zu machen." Prof. Dr. Dr. Sebastian Schneeweiss ist Professor für Medizin und Epidemiologie an der Harvard Medical School und leitet eine Forschungsabteilung am Brigham and Women's Hospital in Boston. Als Mediziner und Pharmakoepidemiologe ist er international anerkannt für seine Arbeiten zur Analyse komplexer digitaler Gesundheitsdaten. Zentral sind hierbei Methoden, die die Effektivität von Medikamenten in der klinischen Praxis durch die Analyse von Gesundheitsdatenbanken bewerten und kausale Schlussfolgerungen erlauben. Die Forschung von Prof. Schneeweis ist eine wichtige Informationsquelle für Zulassungsbehörden weltweit und wird durch zahlreiche NIH-Grants gefördert. Prof. Schneeweis ist Leiter des Sentinel Innovation Center der amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde FDA, Mitglied mehrerer international angesehener Fachgesellschaften und Mitgründer von Aetion. Die bestehenden Beiräte Dr. Rainer Hess, Jurist mit Schwerpunkt Medizin- und Gesundheitsrecht und ehemaliger Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA); Prof. Dr. Norbert Klusen, langjähriger Manager in der Gesundheits-, Elektronik- und Maschinenbauindustrie und Professor für Internationale Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemvergleiche an der Leibniz Universität Hannover sowie Rudi Lamprecht, erfahrener Manager aus der IT-Branche bei Hewlett Packard und Siemens, werden ihre Mandate fortsetzen. Mit der Erweiterung des Expertenbeirats trägt Temedica seiner Weiterentwicklung in den Bereichen Real-World Evidence und Health Insights Rechnung. Über Temedica GmbH Temedica ist ein in München ansässiges Digital Health- und Health Insights-Unternehmen mit der Mission, den Patienten in den Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung zu stellen. Das Unternehmen entwickelt hochmoderne digitale Patientenbegleiter für komplexe, chronische Erkrankungen. Die Apps helfen Patienten mit personalisierter Beratung und navigieren sie entlang ihrer individuellen Bedürfnisse durch das Gesundheitssystem. Durch die direkte und langfristige Interaktion mit Patienten gewinnt Temedica einzigartige, bislang unbekannte Einsichten sowie Real-World Evidence zu Krankheitsverläufen und zur individuellen Wirksamkeit von Therapien. Temedica ist Experte für personalisierte Patienten-Unterstützung und für Erfassung, Strukturierung und Analyse von Gesundheitsdaten. Temedicas Datenanalyse-Plattform Permea wurde entwickelt, um einzigartige Einblicke entlang der gesamten Patient Journey und der Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen zu ermöglichen. 