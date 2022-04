FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Twitter von 35 auf 54,20 US-Dollar in Höhe des Übernahmeangebots von Elon Musk angehoben. Die Einstufung ließ Analyst Benjamin Black in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Hold". Der Experte ist sich ziemlich sicher, dass der Vorstoß des Tesla-Chefs erfolgreich sein wird. Musk sei höchst kreativ und schlage auch ungewöhnliche Wege ein. Black ist entsprechend gespannt auf die genauen Pläne des Milliardärs./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2022 / 22:07 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXUS90184L1026