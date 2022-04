NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,90 Euro belassen. Analystin Sofie Peterzens sprach in einer ersten Reaktion am Dienstag von einem "soliden Zahlenwerk" der spanischen Großbank. Dabei verwies sie auch auf eine besser als erwartete harte Kernkapitalquote (CET1). All das zusammen sollte dazu führen, dass die Konsenserwartungen steigen dürften./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 06:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 07:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113900J37

