Hamburg (ots) -Die Unternehmensberatung FAIRFAMILY veranstaltet am 24. Juni ein Event mit ihren Kunden und Partnern zum Thema "attraktiver Arbeitgeber mit System". Unter den Rednern an diesem Abend befindet sich der ehemalige Profifußballspieler Michael Ballack, der seinen Input zum Thema Leadership aus Zeiten des Spitzensports geben wird.Geschäftsführer Randolph Moreno Sommer: "Wir haben es uns zum Ziel gemacht, ein ganzheitliches Gesundheits-Benefit-System für mittelständische Unternehmen zu etablieren, das wirklich von allen Mitarbeitern nachhaltig genutzt werden kann. Wie das erreicht und auch nachhaltig erfüllt werden kann, lernen die geladenen Gäste am 24. Juni auf unserem Event. Wir freuen uns besonders auf unseren Gastredner Michael Ballack, der auf seine Profikarriere zurückblicken kann und uns und unseren Gästen einigen Mehrwert aus dem Zusammenhang zwischen Spitzensport und KMUs mit auf den Weg gibt."Die Frage, wie man sich als mittelständisches Unternehmen in der heutigen Zeit als Arbeitgeber abhebt, beschäftigt sehr viele Unternehmer. Einige von ihnen unternehmen daher Versuche, die Themen Teambuilding und Mitarbeiterbenefits in den Fokus zu rücken und stellen einzelne Gesundheitsmaßnahmen auf die Beine. Mit dem Ziel, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, neue Mitarbeiter anzuziehen und das vorhandene Personal emotional zu binden - allerdings mit nur mäßigem bis vollständig ausbleibendem Erfolg. Wie das richtig ausgeführt wird und wie Fördergelder stark integriert werden können, wird auf dem Event ausgeführt.Auch der Gastredner Michael Ballack beschäftigt sich aktuell verstärkt mit dem Unternehmertum und war am 25. April bei der Start-up-Show "Die Höhle der Löwen" dabei, um den Investoren seine Geschäftsidee zu präsentieren. Seine eigene unternehmerische Erfahrung kann er daher mit den Zeiten im Profifußball in Einklang bringen und seine Expertise als Profisportler weitergeben."Neben handfestem Wissen gibt es auch die Gelegenheit zum Austausch mit den weiteren Teilnehmern. Daher werden alle Gäste des Events einen großen Mehrwert mitnehmen können. Die Veranstaltung wird außerdem sowohl live als auch online stattfinden: Die geladenen Personen vor Ort haben die Möglichkeit, neben den Vorträgen auch Workshops zu besuchen und ihren Mitarbeiter bietet sich die Chance, das Event online zu verfolgen. Auf diese Weise profitieren ganze Unternehmen von unserem Event", erklärt der Geschäftsführer Felix Anrich.Über FAIRFAMILY:FAIRFAMILY hat aus über 4.000 Beratungen mit den Spezialisten und Beratern aus den Bereichen Recruiting, Arbeitgebermarketing, Personal, Gesundheitsmanagement und Steuerberatung ein einzigartiges Gesundheits-Benefit-System entwickelt. Die Unternehmensberatung FAIRFAMILY unterstützt mitttelständische Unternehmen durch die Implementierung einzigartiger Gesundheitsleistungen zum attraktiven Arbeitgeber zu werden, der die besten Mitarbeiter anzieht, emotional bindet, die Produktivität erhöht und gleichzeitig Krankheitstage senkt.