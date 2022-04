HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 74 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das China-Geschäft und steigende Kosten dürften das erste Quartal belastet haben, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil am Dienstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht. Bei dem Bremsenhersteller sei es zu früh zum Einstieg, so der Experte./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 08:22 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 08:22 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KBX1006

