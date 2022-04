Die ATOSS Software AG ist im ersten Quartal erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet und setzt ihre Transformation zum Cloud-Softwareanbieter mit großen Schritten weiter fort. Die Nachfrage nach Softwarelösungen des Münchner Spezialisten für professionelles Workforce Management ist infolge der bestehenden Defizite bei der Digitalisierung von Unternehmen und dem steigenden Fachkräftemangel weiter ungebrochen. In der Folge erhöhte sich der normalisierte Softwarelizenzauftragseingang in den ersten drei Monaten um 37 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 10,8 (Vj. Mio. EUR 7,9). Dabei entfielen Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...