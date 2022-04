NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion vor den am 28. April erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Analyst Akash Gupta aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gabelstaplerhersteller nach den jüngsten Konsensschätzungen von Vara Research. Ein schwaches erstes Quartal werde bereits vom Konsens erwartet. Der Fokus sollte auf dem Ausblick für 2022 liegen, den Kion am 4. April ausgesetzt hatte, sowie auf Kommentaren zum Jahr 2023./ck/mis



ISIN: DE000KGX8881

