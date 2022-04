LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC vor Zahlen zum ersten Quartal von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Wegen einer hohen Patienten-Sterblichkeit, steigenden Personalkosten und problematischen Lieferketten rechnet Analyst Hassan Al-Wakeel in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem herausfordernden Jahresauftakt des Dialysekonzerns. Viel davon sei in den Erwartungen aber schon eingearbeitet. Er erwartet eine Erholung im zweiten Halbjahr./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2022 / 18:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2022 / 18:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

