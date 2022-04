Ulm (ots) -Fachleute aus dem DACH-Raum sind sich laut einer Online-Umfrage einig: wenn es um betriebliches Lernen im Unternehmen geht, kommt digitalen Lernangeboten in den nächsten Jahren ein hoher Stellenwert zu. Als Entwickler einer E-Learning-Plattform und Start-up-Gründer kann Manuel Epli dieses Ergebnis nur bestätigen.Bei der Umfrage zur Bedeutung von E-Learning-Anwendungen Ende des vergangenen Jahres gaben 93 Prozent der Befragten an, dass Videos bzw. Erklärfilme als Lernform in den nächsten drei Jahren "eine zentrale Bedeutung" haben werden. Manuel Epli kann auf über zehn Jahre Berufserfahrung im pädagogischen und didaktischen Bereich zurückblicken und setzt bereits seit Langem auf digitale Lernangebote. Seine Erfahrungswerte sowie gute Einblicke in die Belange von Unternehmen waren ausschlaggebend für die Entwicklung von eLearningPlus, einer Aus- und Weiterbildungsplattform für Unternehmen. Das Innovative daran: Die Lerninhalte werden vor allem über Videos vermittelt und sind ganz spezifisch auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten. Für den Vertrieb und die Weiterentwicklung der E-Learning-Plattform gründete er gemeinsam mit Martin Sommer, der ebenfalls an der Entwicklung des Lernsystems beteiligt war, im vergangenen Jahr ein eigenes Unternehmen."Beim Kontakt mit unseren Kunden zeigt sich ganz klar, videobasiertes Lernen ist im deutschen Mittelstand angekommen", so Epli. Vor allem praktische Tätigkeitsabläufe können durch Videos ganz genau wiedergegeben werden. Über ein mobiles Endgerät sind Lerninhalte immer und überall abrufbar. Und durch Elemente wie Gamification könne der Lerneffekt eines Videos zusätzlich verstärkt werden: "Wir erleben täglich, dass selbst in Handwerksbetrieben die Skepsis gegenüber digitalen Bildungsangeboten auf Videobasis deutlich gesunken ist." Ein wichtiger Grund, so Epli, besteht im Fachkräftemangel: Betriebe seien stärker auf Azubis und Quereinsteiger angewiesen. Für die intensivere Einarbeitung fehlt im Tagesgeschäft aber oft die Zeit. Lernen über Videos sei in solchen Situationen unheimlich sinnvoll: "Neue Mitarbeiter können sich auf diese Weise das nötige Wissen aneignen, um binnen Kürze produktiv zu werden", sagt Epli. "Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten bis hin zu den Kunden, die sich über gut ausgebildete Mitarbeiter sowie hohe Servicestandards freuen können."Pressekontakt:Firmenkontakt:digi professionals GmbHMagirus-Deutz-Str. 1289077 UlmE-Mail: info@e-learning-plus.dePressekontakt:Fröhlich PR GmbHAlexanderstraße 1495444 BayreuthE-Mail: h.sandner@froehlich-pr.deOriginal-Content von: digi professionals GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162789/5205517