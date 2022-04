München (ots) -Stefanie Giesinger (https://www.instagram.com/stefaniegiesinger/) reiht sich in eine Riege mit Hollywood-Stars wie Matthew McConaughey, Pink, Stephen Fry und dem deutschen Schauspieler Sebastian Koch ein und stellt ihre eigene Sleep Story auf Calm (https://www.calm.com/) vor. Stefanie hat selbst mit Schlafstörungen und Depressionen zu kämpfen. Deshalb möchte sie ihre Geschichte erzählen und uns helfen, besser einzuschlafen und unsere Psyche zu stärken.Nutzerstudien (https://business.calm.com/science) haben die Wirksamkeit von Calm-Inhalten nachgewiesen: 84 Prozent der regelmäßigen Nutzer der App berichten von einer besseren mentalen Verfassung, 81 Prozent fühlen sich weniger gestresst und 73 Prozent erleben einen besseren Schlaf. Schlafstörungen können schwerwiegende psychische und physische Krankheiten, wie Depressionen und Herzkreislauferkrankungen verursachen, wie zahlreiche Studien belegen. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (https://idw-online.de/de/news777301) haben etwa 5 bis 10 Prozent aller Deutschen über einen längeren Zeitpunkt Probleme beim Einschlafen. Wie aktuelle Berechnungen von Krankenkassen ergeben haben, (https://www.agrar-presseportal.de/verbraucher/gesundheit/stress-im-beruf-private-sorgen-corona-32336.html)litten im ersten Corona-Jahr 2020 rund 6,3 Millionen Deutsche unter Schlafstörungen.Stefanie Giesinger, ehemalige Gewinnerin des "Germany's Next Top Model"- Wettbewerbs und mittlerweile gefragtes Model und Digital Talent, liest die "Geschichte von Taleisha", die von einer jungen Kolumbianerin erzählt, die einen verletzten Eisvogel findet. Gemeinsam mit ihren Eltern pflegt sie ihn wieder gesund. Nachdem er sich erholt hat, beschließt sie, auf eine große Reise zu gehen und den Eisvogel in seine Heimat Peru zurückzubringen. Für die junge Taleisha bedeutet dies, Abschied zu nehmen, aus der liebgewonnenen Heimat aufzubrechen und sich in ein großes Abenteuer zu stürzen.Stefanie Giesinger, so erklärt sie es in den einleitenden Worten, liebt das Reisen seit ihrer Kindheit. Jedes neue Land, jede neue Stadt und jedes Erlebnis habe ihr geholfen, die Welt und - noch wichtiger - sich selbst kennenzulernen. Ihre persönliche Sleep Story erzählt vom Reisen und einer unerwarteten Freundschaft.Die Sleep Stories zählen zu den beliebtesten Inhalten von Calm. Die App verfügt über 300 Sleep Stories, die bereits über 450 Millionen Mal angehört wurden. Das Format der Sleep Stories entstand im Jahr 2016. Calm stellte damals fest, dass die Nutzer die Inhalte vor allem am Abend anhörten. Mit den Sleep Stories schuf Calm maßgeschneiderte Inhalte, die dabei helfen, besser einzuschlafen. Die Nutzung der Inhalte von Calm verteilt sich gleichmäßig zur Hälfte auf die Sleep Stories und zur Hälfte auf die Meditationsinhalte. Mitglieder in Deutschland lieben vor allem "Daily Calm" und die Schlafmeditationen.Stefanie Giesinger über ihre Beweggründe für ihre Zusammenarbeit mit Calm: "Eine erholsame Nachtruhe ist entscheidend für geistiges und körperliches Wohlbefinden. Ich fühle mich am besten, wenn ich ausreichend und gut geschlafen habe. Manchmal brauche ich ein wenig zusätzliche Hilfe, dabei unterstützen mich die Sleep Stories von Calm. Sie entspannen mich am Abend und helfen mir, sanft einzuschlafen. Ich freue mich darauf, meine eigene Sleep Story auf Calm vorstellen zu dürfen. Sie erzählt von dem jungen kolumbianischen Mädchen, namens "Taleisha", das ihr vertrautes und behütetes Zuhause verlässt, um einen Eisvogel, den es verletzt aufgefunden hatte, zurück in seine Heimat Peru zu bringen. Die Geschichte handelt von Aufbruch, Abenteuer, Reisen, Freundschaft und Rückkehr - eine Geschichte, die uns alle - ob jung oder alt - glücklich einschlafen lässt."Calm ist gemäß Fast Company eines der innovativsten Unternehmen (https://www.fastcompany.com/90457498/calm-most-innovative-companies-2020) und wurde im Jahr 2019 als das erste Unicorn im Bereich mentale Gesundheit bewertet. Calm bietet ein umfassendes mentales Wellnesserlebnis, die Inhalte unterstützen unsere gesamte Achtsamkeitsreise. Von Schlaf-, Meditations- und Musik-Audioinhalten, bis zu interaktiven Funktionen wie Stimmungscheck-Ins und sanften Bewegungen bietet Calm Inhalte, die die Mitglieder in allen Phasen ihres Tages unterstützen.ÜBER STEFANIE GIESINGERStefanie Giesinger startete ihre erfolgreiche Karriere 2014, als sie mit 17 "Germany's Next Top Model" gewann. Mit über 4.3 Millionen Follower:innen bei Instagram zählt sie zu den berühmtesten deutschen Digital Talents und arbeitet weltweit als renommiertes Model, Markenbotschafterin für Nike und Mercedes und spielte die Hauptrolle in Detlev Bucks Film "Asphaltgorillas".Als eine der größten Digital Entrepreneurs ihrer Generation kreierte sie gemeinsam mit "dm" ihre eigene Hautpflegemarke \u043c\u043ei\u0306 gründete die nachhaltige Fashion- Brand nu-in, unterstützt die deutsche Krebsinitiative Yes we Cancer und setzt sich mit hohem sozialen Engagement für eine Welt ohne Hunger ein.ÜBER CALMCalm (http://www.calm.com/) ist eine führende Mental-Wellness-Marke mit der bestbewerteten App für Schlaf, Meditation und Entspannung. Sie hilft dabei, Stress abzubauen, besser zu schlafen und ein glücklicheres und gesünderes Leben zu führen. Calm unterstützt seine Nutzer in über 190 Ländern mit hunderten Stunden von Original-Audio-Inhalten, die in sieben Sprachen zur Verfügung stehen. Calm wurde von Apple zur iPhone-App des Jahres 2017 gekürt (https://www.apple.com/newsroom/2017/12/apple-reveals-2017-most-popular-apps-music-and-more/) und rangiert bei Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen des Jahres 2020 (https://www.fastcompany.com/90457498/calm-most-innovative-companies-2020). Calm wurde bis dato über 100 Millionen Mal heruntergeladen und verzeichnet durchschnittlich 100.000 neue Nutzer pro Tag. Weitere Informationen finden Sie unter www.calm.com.Neben Stefanie Giesinger haben bereits zahlreiche Hollywood-Stars Sleep Stories auf Calm veröffentlicht. 