Wien (ots) -Die Mobilitäts- und Energiewende weiterdenkenVom 27. bis 29. April 2022 findet das 43. Internationale Wiener Motorensymposium wieder in der Wiener Hofburg statt, nachdem die Corona-Bestimmungen in den letzten zwei Jahren nur eine Online-Tagung erlaubten. 72 hochrangige Vortragende und über 900 Teilnehmende aus 26 Nationen werden sich in den nächsten Tagen in Wien treffen. Erstmals wird wegen der zahlreichen Vorträge neben der Präsenzveranstaltung parallel auch eine virtuelle Sektion durchgeführt."In den vergangenen zwei Jahren haben wir erkannt, wie sehr uns Veranstaltungen wie das Internationale Wiener Motorensymposium als "Meet-and-Greet-Event" fehlen und wie wichtig der persönliche Austausch ist", sagt Prof. Bernhard Geringer, Vorsitzender des Österreichischen Vereins für Kraftfahrzeugtechnik (ÖVK), der das Motorensymposium veranstaltet und zusammen mit dem Institut für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik (IFA) der Technischen Universität Wien auch organisiert.Die Themenschwerpunkte des diesjährigen Motorensymposiums stehen ganz im Zeichen der Energiewende. Die Eröffnungsredner Luca de Meo, CEO, und Phillipe Brunet, Senior Vice President Powertrain und EV Engineering der Renault-Gruppe werden zeigen, dass eine weltweit betrachtete Energiewende im motorisierten Privat- und Nutzfahrzeugbereich über den batterieelektrischen Antrieb hinausgedacht werden muss. Wolf-Henning Scheider, Vorstandsvorsitzender der ZF-Gruppe, wird die Strategie für die nächste Generation der Antriebe beleuchten. Peter Mitterbauer, Vorstandsvorsitzender der Miba AG, wird den Beitrag eines großen Autozulieferers zur Defossilisierung der Straßenmobilität präsentieren. Markus Schäfer, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG, wird in seinem Beitrag am Beispiel des Vision EQXX über die enormen Fortschritte in der Antriebs- und Fahrzeugtechnik berichten, die einen Meilensprung bei der elektrischen Reichweite von erstmals 1000 km erlaubt.Der Blick in die Zukunft wird auch die Schlussvorträge prägen. Andreas Gorbach, Mitglied des Management Board der Daimler Truck AG, wird sich dabei auf den Bereich der Lkw konzentrieren. Markus Müller, Technikvorstand der Deutz AG, wird nachhaltige Antriebssysteme im Off-Highway-Bereich vorstellen. Mit seinem Vortrag "Volkswagen's Way to Zero" wird Thomas Ulbrich, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen, das 43. Motorensymposium beenden.