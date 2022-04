DJ Mehr Auszubildende im Bauhauptgewerbe

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Zahl der Auszubildenden in der Baubranche ist 2021 nach Angaben des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB) gestiegen. 14.538 junge Leute haben demnach 2021 ihre Ausbildung am Bau begonnen - 2,1 Prozent mehr als im letzten Jahr. Insgesamt absolvieren laut den Angaben aktuell 40.577 Jugendliche eine Bauausbildung in Deutschland und damit 2,0 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. "Seit 2017 steigen die Lehrlingszahlen im Bauhauptgewerbe kontinuierlich an", erklärte ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. "Angesichts des weiter dramatischen Fachkräftemangels freuen wir uns über diesen Trend sehr."

Spitzenreiter bei den Ausbildungsberufen in der Bauwirtschaft sei der Zimmerer. Mehr als 8.000 Jugendliche absolvierten derzeit die Ausbildung, gefolgt von Maurer und Straßenbauer. "Aber für die zukünftigen Aufgaben, wie einen ambitionierten Wohnungsbau, umfangreiche Brückensanierungen und energetische Sanierungsmaßnahmen, sind die deutschen Bauunternehmen zusätzlich dringend auf ausländische Fachkräfte angewiesen", betonte Pakleppa. Eine Reformierung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes sei dafür dringend notwendig.

