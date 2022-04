Neckarsulm (ots) -Dass sich nachhaltige Sortimentsgestaltung und günstige Preise miteinander vereinen lassen, beweist Kaufland und ist immer an neuen Lösungen interessiert. Auf xeem.de ruft das Unternehmen nun Nachwuchstalente dazu auf, neue Ideen zu entwickeln - und prämiert die Besten. Das Startup-Unternehmen Xeem, bekannt aus der Gründershow "Die Höhle der Löwen", verbindet auf seiner Plattform Unternehmen mit der Generation Z. In Teams entwickeln Schüler und Studierende Konzepte für Business Cases. Zu gewinnen gibt es Preisgelder oder Gutscheine, außerdem Einblicke in Unternehmen, Möglichkeiten zum Netzwerken und ein Zertifikat für den Lebenslauf. Von der Idee profitieren also beide Seiten: Firmen und Nachwuchskräfte."Auf Xeem.de widmen wir uns der Frage, wie wir die Generation Z noch gezielter erreichen können und unsere Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit sichtbarer machen", sagt Lavinia Ahmad, Leiterin Nachhaltigkeit bei Kaufland International. Die Kaufland-Challenge finden Sie online unter app.xeem.de.Getreu der eigenen Vision "Machen macht den Unterschied" geht Kaufland jeden Tag Schritt für Schritt voran, um allen den Kauf gesunder und nachhaltiger Lebensmittel zu ermöglichen. Als Einzelhändler übernimmt Kaufland Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. In den Zielen und Prozessen ist das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit (CSR) tief verankert. So achtet das Unternehmen besonders auf die nachhaltige Gestaltung des Sortiments, dabei macht es sich für ökologische und regionale Landwirtschaft stark. Kaufland setzt sich für verantwortungsvolle und artgerechtere Produktions- und Haltungsbedingungen sowie den Erhalt natürlicher Lebensräume ein. Das umfangreiche Sortiment bietet den Kunden eine große Auswahl an umweltfreundlichen und fair gehandelten Produkten.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5205684