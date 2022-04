NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vitesco nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Autozulieferer für Antriebstechnologien habe im Jahresvergleich zwar rückläufige Umsätze im ersten Quartal gemeldet, aber dennoch deutlich besser als vom Konsens erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer ersten Reaktion am Dienstag. Auch das bereinigte operative Ergebnis und vor allem der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) hätten deutlich über den Schätzungen gelegen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 04:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 04:21 / ET

