Winnenden (ots) -Der Kärcher Hartbodenreiniger FC 7 Cordless Premium wurde von der Stiftung Warentest als Testsieger ausgezeichnet. Neben seiner überzeugenden Reinigungsleistung und der einfachen Handhabung punktete der akkubetriebene Hartbodenreiniger unter anderem mit sehr guten Ergebnissen in den Kategorien Umwelteigenschaften, Schadstoffe und Haltbarkeit.Insgesamt sieben Geräte verschiedener Hersteller wurden von der Stiftung Warentest beim Vergleich* der Akkuwischer unter die Lupe genommen. Als Testsieger ging der Kärcher Hartbodenreiniger FC 7 Cordless Premium hervor. Mit vier gegenläufig rotierenden Reinigungswalzen, die permanent mit Frischwasser und Reinigungsmittel befeuchtet werden, entfernt der FC 7 trockenen und feuchten Alltagsschmutz in einem Arbeitsgang - und lässt sich dabei mühelos und geräuscharm über sämtliche Arten von Hartböden führen. Egal ob Kekskrümel oder Tierhaare - die Walzen nehmen jeglichen Haushaltsschmutz zuverlässig auf und wischen den Boden sowohl in der Vorwärts- als auch in der Rückwärtsbewegung.* Der vollständige Testbericht findet sich online unter https://www.test.de/Saugwischer-im-Test-5870460-0/Pressekontakt:Nina EffenbergerCommunications Corporate, Products & ChannelsAlfred Kärcher SE & Co. KGAlfred-Kärcher-Str. 28-4071364 Winnenden (Germany)Phone:+49 7195 14-5303nina.effenberger@de.kaercher.comOriginal-Content von: Alfred Kärcher SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52291/5205718