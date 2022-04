Falkensee (ots) -Das angesagte GREENline Sortiment mit grüner Seele bekommt Zuwachs: Ab sofort erweitern ein mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" ausgezeichnetes umfangreiches Papiersortiment und coole Faulenzer aus recyceltem PET die grüne Lifestyle Linie von Herlitz. Dabei punkten die Produkte der Serie nicht nur mit ihren nachhaltigen und zertifizierten Materialien, sondern auch mit ihrer trendigen Optik. Ein Muss für alle, die sich zum Ressourcenschutz bekennen wollen.In unserer globalen Welt wird der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen, der Schutz des Klimas und der biologischen Vielfalt immer wichtiger. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind die Schlüsselwörter unserer Zeit. Verbraucher*innen erwarten neben qualitativ hochwertigen zunehmend auch ökologisch unbedenkliche Produkte - dies umso mehr, wenn sie von Kindern und Jugendlichen genutzt werden. Mit GREENline ermöglicht Herlitz der Zielgruppe, Nachhaltigkeit zu ihrer alltäglichen Entscheidung zu machen. Alle Produkte der Lifestyle Serie bestehen aus zertifizierten und nachhaltigen Materialien. Dabei setzt Herlitz auf die bekannten Gütezeichen "Blauer Engel" und "FSC" sowie ein zur Natur passendes Design im frischen Blau und Grün.Neu im GREENLINE Sortiment 2022:Ab sofort können Schüler*innen und Student*innen ihre "Umwelt-Note" verbessern. Für noch mehr Umweltschutz in Klassenzimmer und Hörsaal sorgt dann das neue GREENline Papiersortiment mit ansprechenden Tiermotiven bestehend aus Heften in A4 und A5 sowie Spiral-, Schul-, Arbeits- und Zeichenblock in A4. Noten-, Aufgaben- und Vokabelheft in A5 sowie Oktavheft in A6 ergänzen die "Blauer Engel" Reihe.Neu im Programm sind auch die zwei sehr unterschiedlichen Faulenzer Modelle Trapez und flach, die aus recyceltem PET hergestellt und in Grün und Blau farblich abgestimmt auf die Serie sind.Außerdem beinhaltet die GREENline Range mit auffällig schönem Ginkgo- oder Meereswellenmotiv folgende Artikel: maX.file Ordner, maX.file Ringbuch und Sammelmappe in A4, Spiralblock in A4, A5 und 14,8 x 14,8 cm, Spiral-Notizblock A7, my.book flex Notizheft A4 und A5, Notizheft A6, Notizklotz sowie Karton-Register A4, Haftnotizblock und Haftmemos. Hinzu kommen Holz-Lineale mit 17 und 30 cm Länge sowie ein Bleistift-Set. Besonders ressourcenschonend sind auch der Ablagekorb A4-C4, Stehsammler A4, Stifteköcher und Zettelkasten aus recyceltem Kunststoff.Alle Papier-, Karton- und Kunststoffartikel von GREENline tragen das Umweltzeichen "Blauer Engel" und sämtliche Produkte aus Holz sind FSC-zertifiziert. Zudem überzeugen sie in bewährter Herlitz-Qualität zum smarten Preis und zeigen, dass Recycling-Papier weiß und glatt sein kann und auch bei Recycling-Kunststoff nicht auf leuchtende Farben verzichtet werden muss.Herlitz GREENline am POSFür den Handel bietet Herlitz zwei neue Displays an, mit denen die GREENline Trendserie aufmerksamkeitsstark präsentiert wird: Das Bodendisplay lässt die Produkte durch sein zurückhaltendes Design besonders gut zur Geltung kommen. Das kompakte Thekendisplay zeigt übersichtlich auf einen Blick, wie viel Potential in der neuen Lifestyle Linie von Herlitz steckt. Alle verwendeten Displaymaterialien sind auch FSC-zertifiziert.Mit GREENline zeigt Herlitz Verantwortung für Natur und Umwelt!Über HerlitzAm Puls der ZeitDie Marke Herlitz ist lebendig, farbenfroh und orientiert sich an aktuellen Trends. Verlässliche Schul- und Büroprodukte für jedermann und zu einem fairen Preis haben sie in über 100 Jahren zu einer der bekanntesten Schreibwarenmarken Deutschlands gemacht. Bereits in den 1960er-Jahren schlug Herlitz diesen Weg ein und führte als erstes Unternehmen funktionale Produkte, wie Malblöcke mit trendigen Motiven ein. Heute bietet Herlitz eine breite Produktpalette von Büro- und Schreibwaren in angesagten Designs - für Menschen, die ihren Alltag mit trendigen Produkten schöner und bunter gestalten möchten.Herlitz im Internet: www.herlitz.eu und www.facebook.com/herlitzdeutschland.Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten,Bildmaterial und Produktsamples auf Anfrage.Pressekontakt:Pelikan Vertriebsgesellschaft - ein Unternehmen der Pelikan Group GmbHMarke HerlitzUnternehmenskommunikationCorporate Communications & PRMira SeidenschnurFon: +49(0) 3322 26-3994Fax: +49(0) 3322 26-3408mira.seidenschnur@pelikan.comVan Anh DauFon: +49(0) 3322 26-3277Fax: +49(0) 3322 26-3408van-anh.dau@pelikan.comOriginal-Content von: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71208/5205727