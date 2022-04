Heute im gabb: Um 11:50 liegt der ATX TR mit +0.49 Prozent im Plus bei 6642 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -15.37% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +1.82% auf 100.45 Euro, dahinter Erste Group mit +1.13% auf 31.28 Euro und Zumtobel mit +1.06% auf 7.175 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14081 ( -0.12%, Ultimo 2021: 15884, -11.35% ytd). - PIR-News: Valneva, Mayr-Melnhof, Immofinanz, Agrana, Verbund- Do&Co vs. S Immo zur Halbzeit Semifinale im virtuellen Finale- Kurze zu Bawag- Do&Co, Cleen Energy und UBM auffällig; Gottfried Neumeister führt den 5. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 26.4.: Extremes zu Erste Group, VIG und ATX- Österreich-Depots: Valneva gekauft- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.11% vs. last gabb, -3.05% ytd, ...

