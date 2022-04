Das Forum Süd-West findet am 03.05.2022 in Karlsruhe statt. 32 Aussteller, 21 Workshops und zwei Keynote Speaker begleiten Vermittlerinnen und Vermittler durch das Tagesprogramm. AssCompact fasst noch einmal alle wichtigen Informationen auf einen Blick zusammen. Nächste Woche ist es so weit: Am 03.05.2022 findet in Karlsruhe in der Firmenzentrale des BGV Badische Versicherung von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr das Forum Süd-West statt. Auf ein Schwerpunktthema wird bei dem Event bewusst verzichtet. Stattdessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...