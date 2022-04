DJ Linde zahlt im zweiten Quartal 1,17 Dollar Dividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gasekonzern Linde zahlt im zweiten Quartal eine Dividende in gleichbleibender Höhe zum Vorquartal. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, sollen die Aktionäre 1,17 Dollar je Aktie bekommen mit Auszahlung am 17. Juni. Im März hatte Linde bereits eine Dividende in gleicher Höhe ausgeschüttet. Die Ergebnisse des ersten Quartals wird Linde am Donnerstag bekanntgeben.

