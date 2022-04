DJ MARKT USA/Zurückhaltung vor Flut an Unternehmenszahlen

Am Dienstag zeichnen sich zum Handelsstart an den US-Börsen kleine Verluste ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren knapp behauptet. Unverändert dämpfen die hohe Inflation und die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank die Stimmung. Konjunktursorgen als Folge der strengen Lockdowns in China und der Krieg in der Ukraine lassen die Anleger ebenfalls zurückhaltend agieren.

Dazu müssen sich die Investoren am Dienstag mit einer Fülle von Quartalsausweisen bedeutender Unternehmen auseinandersetzen. Die Bilanzsaison ist zwar bisher gut verlaufen, doch gibt es Befürchtungen, dass die Teuerung und Lieferkettenprobleme die Ertragslage der Unternehmen beeinträchtigen werden. Daher dürften die Ausblicke genau unter die Lupe genommen werden.

An Konjunkturdaten stehen der Auftragseingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern und die Neubauverkäufe aus dem März ebenso auf der Agenda wie der Index des Verbrauchervertrauens aus dem April.

Geschäftszahlen hat am Dienstagmorgen (Ortszeit) schon Pepsico vorgelegt und die Wachstumsprognose für dieses Jahr erhöht. Die Aktie legt in Reaktion darauf vorbörslich um 0,8 Prozent zu. Den Ausblick immerhin bestätigt hat UPS (+2,3%). Der Logistiker will überdies das Volumen seiner Aktienrückkäufe verdoppeln.

Angekündigt sind für Dienstag vorbörslich überdies Zahlen von - unter anderem - General Electric, 3M und Raytheon. Nach der Schlussglocke folgen dann die Technologie-Schwergewichte Microsoft, Texas Instruments und die Google-Mutter Alphabet, um nur einige zu nennen.

April 26, 2022

