Georg Fischer hat zuletzt eine sehr gute Entwicklung hingelegt. Umsatz und Gewinn legten im abgelaufenen Geschäftsjahr kräftig zu. Für 2022 ist der Vorstand vorsichtig. Gleichzeitig steckt sich Georg Fischer ehrgeizige Zeile für 2025. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.