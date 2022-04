Bei Paypal stehen am morgigen Mittwoch (27.April) die Zahlen für das erste Quartal auf der Agenda. Die Erwartungen an das Unternehmen sind im Vorfeld nicht sonderlich hoch, Schwächen kann es sich aber trotzdem nicht erlauben. DER AKTIONÄR verrät, was die Wall Street von Paypal erwartet und wie sich Anleger jetzt positionieren können.

