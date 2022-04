DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.273,00 -0,5% -10,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.466,25 -0,5% -17,5% Euro-Stoxx-50 3.787,44 +0,8% -11,9% Stoxx-50 3.678,92 +0,6% -3,7% DAX 14.054,62 +0,9% -11,5% FTSE 7.442,24 +0,8% -0,1% CAC 6.507,20 +0,9% -9,0% Nikkei-225 26.700,11 +0,4% -7,3% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 155,05 +0,16 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,83 -0,00 +1,01 US-Rendite 10 J. 2,80 -0,03 +1,29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 98,65 98,54 +0,1% 0,11 +34,5% Brent/ICE 102,96 102,32 +0,6% 0,64 +34,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.907,04 1.897,93 +0,5% +9,11 +4,2% Silber (Spot) 23,75 23,62 +0,5% +0,13 +1,9% Platin (Spot) 927,40 924,30 +0,3% +3,10 -4,4% Kupfer-Future 4,50 4,46 +0,9% +0,04 +1,1%

Die Ölpreise treten nach dem jüngsten Rücksetzer mehr oder weniger auf der Stelle. Unverändert lastet die Befürchtung, dass die Lockdowns in China und die hohe Inflation in vielen Ländern das Wirtschaftswachstum abwürgen und die Nachfrage nach Öl dämpfen könnten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Am Dienstag zeichnen sich zum Handelsstart an den US-Börsen kleine Verluste ab. Unverändert dämpfen die hohe Inflation und die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank die Stimmung. Konjunktursorgen als Folge der strengen Lockdowns in China und der Krieg in der Ukraine lassen die Anleger ebenfalls zurückhaltend agieren. Dazu müssen sich die Investoren am Dienstag mit einer Fülle von Quartalsausweisen bedeutender Unternehmen auseinandersetzen. Die Bilanzsaison ist zwar bisher gut verlaufen, doch gibt es Befürchtungen, dass die Teuerung und Lieferkettenprobleme die Ertragslage der Unternehmen beeinträchtigen werden. Daher dürften die Ausblicke genau unter die Lupe genommen werden. An Konjunkturdaten stehen der Auftragseingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern und die Neubauverkäufe aus dem März ebenso auf der Agenda wie der Index des Verbrauchervertrauens aus dem April.

Geschäftszahlen hat am Dienstagmorgen (Ortszeit) schon Pepsico vorgelegt und die Wachstumsprognose für dieses Jahr erhöht. Die Aktie legt in Reaktion darauf vorbörslich um 0,8 Prozent zu. Den Ausblick immerhin bestätigt hat UPS (+2,3%). Der Logistiker will überdies das Volumen seiner Aktienrückkäufe verdoppeln. Angekündigt sind für Dienstag vorbörslich überdies Zahlen von - unter anderem - General Electric, 3M und Raytheon. Nach der Schlussglocke folgen dann die Technologie-Schwergewichte Microsoft, Texas Instruments und die Google-Mutter Alphabet, um nur einige zu nennen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 1Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q, Clermont-Ferrand

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q, Wien

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q, Redmond

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q, Dallas

22:05 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q, Mountain View

22:05 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q, Detroit

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield

22:09 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q, Foster City

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: revidiert -2,1% gg Vm; vorläufig -2,2% gg Vm - US 16:00 Neubauverkäufe März PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 108,5 zuvor: 107,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - "Der kräftige Rückschlag der vergangenen Tage wird nun erst einmal wieder zum Einstieg genutzt", sagt ein Marktteilnehmer. Gestützt werde die Stimmung neben technischen Faktoren wie dem Verteidigen des wichtigen Unterstützungsbereichs bei 13.800 im DAX auch von der Übernahme von Twitter durch Elon Musk, einigen guten Unternehmensberichten und dem festen Dollar. Der Euro fällt unter 1,07 Dollar und nähert sich seinem Allzeittief aus dem Juli 2008. Damit hellt er die Perspektiven für die Exportwerte auf. Überzeugende Zahlen verhelfen Deutsche Börse zu einem Plus von 2,8 Prozent. Linde gewinnen 2,4 Prozent. Der Gaskonzern plant erneut eine Quartalsdividende von 1,17 Dollar je Aktie. An der Spitze im DAX liegen am Mittag Munich Re, die um 3 Prozent anziehen. Auf der anderen Seite fallen Sartorius um 3,5 Prozent, Delivery Hero um 2,5 Prozent und Hellofresh um 2,7 Prozent. Damit zementieren Delivery Hero und Hellofresh ihre Stellung als DAX-Abstiegskandidaten, möglicherweise schon für das nächste außerordentliche Revirement im Juni. Im MDAX brechen Befesa nach enttäuschenden Zahlen um 6,7 Prozent ein. Dagegen können sich Hypoport nach ihren Zahlen um knapp 6 Prozent erholen. HSBC brechen um knapp 4 Prozent ein. Während die Quartalszahlen laut Analysten gemischt ausgefallen sind, enttäuscht das Aktienrückkaufprogramm. Positiv werden dagegen die Zahlen der UBS (+1,8%) aufgenommen. Für Santander geht es um 3,4 Prozent nach unten. Der Gewinn ist zwar laut Jefferies 13 Prozent über den Konsensschätzungen ausgefallen, das lag aber unter anderem an geringeren Rückstellungen. Moeller-Maersk gewinnen nach der Erhöhung des Ausblicks 4,7 Prozent. Als im erwarteten Rahmen werden die Zahlen von Frankreichs Telefongesellschaft Orange (+0,7%) im Handel bezeichnet. Ein enttäuschendes erstes Quartal hat das schwedische Medizintechnikunternehmen Getinge (-14,3%) abgeliefert. Im SDAX erholen sich die Aktien der Conti-Abspaltung Vitesco um 3,5 Prozent. Das vorläufige bereinigte EBIT für das erste Quartal 2022 ist Citi zufolge etwa 40 Prozent höher ausgefallen als erwartet. Für Atoss geht es dagegen um knapp 7 Prozent nach unten. Während die Umsätze den Erwartungen entsprachen, ist die Ergebnisseite unter den Erwartungen von Hauck & Aufhäuser (H&A) geblieben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0684 -0,3% 1,0725 1,0715 -6,0% EUR/JPY 136,41 -0,7% 137,17 136,82 +4,2% EUR/CHF 1,0235 -0,4% 1,0284 1,0262 -1,3% EUR/GBP 0,8411 +0,1% 0,8411 0,8428 +0,1% USD/JPY 127,67 -0,4% 127,98 127,69 +10,9% GBP/USD 1,2703 -0,3% 1,2757 1,2715 -6,1% USD/CNH (Offshore) 6,5661 -0,1% 6,5626 6,5855 +3,3% Bitcoin BTC/USD 40.347,82 +0,3% 40.580,31 39.290,66 -12,7%

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne am Dienstag weiter aus. Für den Dollar-Index geht es um 0,1 Prozent auf 101,89 nach oben. Die "Panik" auf dem Devisenmarkt am Montag wegen der chinesischen Abriegelungen hat sich etwas gelegt, nachdem die chinesische Zentralbank zugesagt hat, die Wirtschaft stärker zu unterstützen, so die Analysten der ING. Die Volatilität an den Devisenmärkten werde jedoch durch den Abzug der Zentralbank-Liquidität weiter zunehmen und den Dollar stützen. "Der Dollar-Index könnte jetzt eine Konsolidierung im Bereich von 101 bis 102 Punkte erleben, aber der Trend zum Test des Hochs vom März 2020 bei 103 Punkten bleibt intakt", so die Experten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach den teils massiven Einbußen zum Wochenstart ist es am Dienstag an den meisten ostasiatischen Börsen zu einer Erholungsbewegung gekommen, die aber letztlich eher mau ausfiel. Unterstützung kam von der Wall Street, wo die Indizes nach anfänglichen Verlusten noch den Dreh deutlicher ins Plus geschafft hatten - auch dank nach ihrem Anstieg wieder etwas gesunkener Marktzinsen. In Schanghai ging es nach dem Einbruch vom Vortag weiter nach unten. Dass die chinesische Notenbank die Mindestreserveanforderung für Deviseneinlagen leicht gesenkt hat, sorgte somit letztlich für keinen positiven Impuls. In Sydney gab es Nachholbedarf nach unten, nachdem dort am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Hier standen unter anderem Rohstoffaktien auf den Verkaufslisten angesichts der sich noch ausweitenden Lockdowns in China. Unter den Einzelwerten in Seoul verbesserten sich SK Bioscience um 1,1 Prozent nach positiven Resultaten eines Covid-19-Impfstoffs. Für die Biosimilar-Aktie Celltrion ging es um 8 Prozent nach oben. Hier verwiesen Händler auf Aussagen des neu gewählten Präsidenten, der der Biotechnologieindustrie Unterstützung zugesagt habe. Hyundai Motor (+2,8%) übertraf im ersten Quartal die Erwartungen von Analysten klar. In Tokio gewannen Fujitsu 2,1 Prozent mit der Nachricht, möglicherweise einen Anteil an einer Tochter zu verkaufen. Für Sumitomo Metal Mining ging es um 6,8

Prozent nach unten nach der Beendigung einer Machbarkeitsstudie für eine Nickel-Raffinerie in Indonesien. Hitachi (-2%) will laut einem Bericht seine 40-Prozent-Beteiligung an Hitachi Transport System (+4,5%) an KKR verkaufen, worauf das Unternehmen dann von der Börse genommen werden soll. HSBC gaben in Hongkong um 3,4 Prozent nach. Die britisch-asiatische Bank hatte wegen hoher Risikovorsorge einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet. In Sydney sackten South32 um fast 8 Prozent ab. Der Rohstoffförderer hatte einen Produktionsbericht veröffentlicht, der laut den Analysten von RBC Capital zumindest weitgehend den Erwartungen entsprach. Rio Tinto und BHP verloren bis zu 5,9 Prozent. Der Kurs des Bezahldienstleisters EML stürzte nach einer Ausblicksenkung um 39 Prozent ab.

CREDIT

Nach dem Anstieg der Risikoprämien zu Wochenbeginn zeigen sich diese am Dienstag wenig verändert. Als Stabilisisator wirkt die bislang solide verlaufende Berichtssaison für das erste Quartal. Die Stagflationsängste und die Aussicht auf baldige geldpolitische Verschärfungen bleiben indes übergeordnet fundamentale Belastungsfaktoren.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF

Der Fondsanbieter Deka fordert Anpassungen in der variablen Vergütung des BASF-Vorstands. Das geltende System stelle vor allem auf die Gruppenziele ab, die Verantwortung für einzelne Geschäftsbereiche komme aber kaum zum Tragen, kritisiert Cornelia Zimmermann, Spezialistin für Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka, in ihrer Stellungnahme zur virtuellen BASF-Hauptversammlung.

AAREAL BANK

Die Finanzinvestoren Advent International und Centerbridge Partners sowie CPP Investment Board Europe geben den Startschuss für die Übernahme der Aareal Bank. Wie das Übernahmevehikel Atlantic Bidco mitteilte, können die Aareal-Aktionäre ihre Anteile ab dem heutigen Dienstag andienen. Die Annahmefrist endet voraussichtlich am 24. Mai um Mitternacht. Zuvor hatte die Finanzaufsicht Bafin die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gestattet,

ALDI

erhöht den Mindestlohn von aktuell 12,50 Euro auf 14 Euro pro Stunde ab Juni. "Alles wird aktuell teurer und das spüren natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", teilte Aldi Süd zur Begründung mit. Auch Aldi Nord verwies auf die hohe Inflation als Grund für die Lohnerhöhung.

AMADEUS FIRE

Bei dem Personaldienstleister hat sich die positive Dynamik im Geschäft fortgesetzt. Der Fachkräftemangel schaffe ein ungebrochen positives Marktumfeld, teilte das SDAX-Unternehmen bei Vorlage der Erstquartalszahlen mit. Das operative EBITA kletterte um 19,3 Prozent auf 17,6 Millionen Euro, die entsprechende Marge fiel mit 17,1 Prozent um 0,3 Prozent höher aus als vor Jahresfrist.

ATOSS SOFTWARE

hat ihren Wachstumskurs im ersten Quartal fortgesetzt und ihre Jahresziele bestätigt. Der Gewinn ging allerdings in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich zurück. Die Transformation zum Cloud-Softwareanbieter schreite mit großen Schritten weiter voran.

BEFESA

hat das bereinigte EBITDA im ersten Quartal zwar um 25 Prozent auf 61,1 Millionen Euro gesteigert, damit aber die Analystenprognosen von 65 Millionen Euro verfehlt. Das Recycling-Unternehmen profitierte von starken Basismetallpreisen und einer guten Mengenentwicklung.

GLOBAL FASHION GROUP

hat im ersten Quartal die Verluste leicht reduziert, ist aber langsamer gewachsen als im Vorjahr und hat dabei in den vergangenen Wochen die Auswirkungen des Russland-Angriffs auf die Ukraine gespürt. Für eine Prognose sieht sich der Online-Marktplatz für Mode in Wachstumsmärkten aufgrund der derzeitigen Unsicherheiten in Osteuropa infolge des russischen Angriffskriegs außerstande. Die Optionen für das Osteuropa-Geschäft werden geprüft.

IMMOFINANZ

muss ihre Prognose für das laufende Jahr zurücknehmen. Im Rahmen des Kontrollwechsels fällt ein Liquiditätsbedarf von rund 568,8 Millionen Euro bei den beiden Unternehmensanleihen mit den Laufzeiten bis 2023 und 2027 an. Die Höhe des Liquiditätsabflusses habe Auswirkungen auf den Ausblick 2022 und auf die Höhe der Dividendenzahlungen für dieses und das vergangene Jahr.

LINDE

zahlt im zweiten Quartal eine Dividende in gleichbleibender Höhe zum Vorquartal. Die Aktionäre sollen 1,17 Dollar je Aktie bekommen mit Auszahlung am 17. Juni. Im März hatte Linde bereits eine Dividende in gleicher Höhe ausgeschüttet. Die Ergebnisse des ersten Quartals wird Linde am Donnerstag bekanntgeben.

VITESCO

hat im ersten Quartal etwas besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz sank angesichts anhaltender Belastungen durch die Corona-Pandemie und Lieferengpässen bei wichtigen Bauteilen leicht auf rund 2,26 Milliarden von 2,30 Milliarden Euro. Den Eckzahlen zufolge stieg das bereinigte EBIT auf etwa 45 Millionen von 17 Millionen Euro im Vorjahr. Die bereinigte Marge stieg entsprechend auf 2,0 von 0,7 Prozent.

SÜDZUCKER

will aus Ackerbohnen Proteine für die Nahrungs- und Futtermittelbranche gewinnen. Der Konzern will den Ackerbohnen-Anbau ausweiten und mittelfristig eine eigene Produktionsanlage für Proteinkonzentrat am rheinland-pfälzischen Standort Offstein errichten. Südzucker beziffert die Investition auf rund 50 Millionen Euro.

AB FOODS

hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2022 bald doppelt so viel verdient wie im Vorjahr. Der in der Nahrungsmittelproduktion und dem Einzelhandel tätige britische Konzern verzeichnete in den 24 Wochen bis zum 5. März einen bereinigten Betriebsgewinn von 706 Millionen Pfund (839,8 Millionen Euro), verglichen mit 368 Millionen Pfund im Vorjahreszeitraum. AB Foods kündigte an, dass der zum Unternehmen gehörige Textil-Discounter Primark die Preise erhöhen wird, um dem Inflationsdruck zu begegnen.

FAURECIA

Angesichts des Kriegs in der Ukraine hält der Autozulieferer Faurecia sein Geld zusammen. Dividendenzahlungen würden ausgesetzt. Überdies wird das laufende Veräußerungsprogramm beschleunigt. Bis Ende 2023 sollen durch Verkäufe von Unternehmensteilen 1 Milliarde Euro eingenommen werden, etwa das doppelte dessen, was bisher geplant war. Auch die Kreditvereinbarungen mit den Banken seien neu verhandelt worden.

KÜHNE + NAGEL

hat den Gewinn im ersten Quartal dank einer starken Nachfrage nach Logistikdienstleistungen und angespannter Lieferketten deutlich mehr als verdoppelt und den Umsatz prozentual hoch zweistellig gesteigert. Die deutlichsten Steigerungsraten ergaben sich bei See- und Luftfracht. Allerdings gingen in der Seefracht die Volumina im ersten Quartal um 4 Prozent zurück.

A.P. MOELLER-MAERSK

Der kontinuierliche Anstieg der Frachtraten infolge der angespannten Lieferketten lässt A.P. Moeller-Maersk zuversichtlicher werden. Der dänische Reedereikonzern hob seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Die Aktie legt im frühen Handel um mehr als 8 Prozent zu. Das Unternehmen sieht das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2022 bei rund 30 Milliarden US-Dollar, das bereinigte EBIT soll bei rund 24 Milliarden Dollar liegen.

ORANGE

hat Umsatz und Gewinn im ersten Quartal leicht gesteigert und die Investitionen gesenkt. Die Jahresziele bestätigte die Orange SA. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,7 Prozent auf 10,58 Milliarden Euro zu. Dies sei auf das Wachstum in Afrika und im Nahen Osten zurückzuführen, das den Umsatzrückgang im Heimatmarkt Frankreich sowie in Spanien ausgleichen konnte.

TWITTER

Die EU-Kommission hat den neuen Twitter-Eigentümer Elon Musk zur Einhaltung der geplanten neuen Regeln für Internetkonzerne in Europa aufgerufen. Twitter müsse sich "vollständig an die europäischen Regeln anpassen", sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Dies gelte etwa beim Kampf gegen Online-Mobbing, Kinderpornographie oder Aufrufen zu Anschlägen.

PEPSICO

hat die Gewinnerwartungen der Analysten im ersten Quartal übertroffen. Der Getränke- und Snackhersteller nahm die Zwischenbilanz zum Anlass, sein Wachstumsziel für das laufende Jahr in die Höhe zu schrauben.

