Bei allen Ballard Power-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund zwei Prozent an. 8,59 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Ballard Power erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Ballard Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Ballard Power-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Eine entscheidende Unterstützung kann nämlich aus dem Stand unterboten werden. Bisher lag dieses Tief bei 8,05 EUR. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Anleger, die bei Ballard Power eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Wer eh überzeugt ist von Ballard Power, der wird mit dem heutigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...