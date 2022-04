HÖHEPUNKTE

- International Graphite ist bestrebt, bei Collie Anlagen zur kommerziellen nachgelagerten Verarbeitung von Grafit zu errichten, um Batterieanodenmaterialien für Elektrofahrzeuge zu produzieren

- ZEN Energy ist bestrebt, in Collie eine "Großbatterie" mit einer Kapazität von 200 MW und einer Speicherkapazität von bis zu 800 MWh zu bauen und zu betreiben, um Abkommen mit Kunden in der Region Collie hinsichtlich der Lieferung erneuerbarer Energien zu unterstützen

- Absichtserklärung ebnet den Weg für eine Zusammenarbeit, um Abkommen hinsichtlich der Lieferung erneuerbarer Energien für die nachgelagerte Verarbeitungsanlage von International Graphite in Collie zu unterzeichnen

International Graphite (ASX: IG6) aus Western Australia hat eine unverbindliche Absichtserklärung mit ZEN Energy unterzeichnet, um verbindliche Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von erneuerbaren Energien von ZEN Energy durch International Graphite für seinen Collie-Betrieb abzuschließen.

ZEN Energy, dessen Großaktionär der führende Klimawandel-Ökonom Prof. Ross Garnaut ist, ist ein Energieversorger für erneuerbaren Energien, der zurzeit den Strombedarf der Regierung von South Australia, der CSIRO-Standorte in den östlichen Bundesstaaten, einer Reihe von Gewerbe- und Industriebetrieben in der SACOME Buying Group sowie von 25 lokalen Kommunalverwaltungen in New South Wales deckt. ZEN bewertet die Machbarkeit der Errichtung einer 200-MW-Batterie mit einer Kapazität von 600 bis 800 MWh bei Collie, südlich von Perth. Die Batterie wäre etwa viermal so groß wie die große Batterie von Tesla in South Australia.

International Graphite entwickelt nachgelagerte Grafitverarbeitungsanlagen in Collie. Diese Anlage wird Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie Pilotversuche mit Grafitkonzentraten zur Reinigung und Sphäroidisierung von Grafit für Batterieanodenmaterial- (BAM)-Anwendungen durchführen und mikronisierten Grafit herstellen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Anlage auf eine kommerzielle Produktion zu erweitern.

Das Stromlieferabkommen mit ZEN Energy würde eine erneuerbare Energiequelle für den Betrieb der Grafittechnologien bereitstellen, die International Graphite in seiner nachgelagerten Verarbeitungsanlage zu entwickeln plant. Dies wird dem Unternehmen dabei helfen, seine Ziele hinsichtlich niedriger CO2-Emissionen zu erreichen und eine schnelle Produktionserweiterung in der Zukunft zu ermöglichen.

Sowohl International Graphite als auch ZEN Energy werden von der Regierung von Western Australia unterstützt, die International Graphite über den Collie Futures Industry Development Fund 2 Millionen $ für die Errichtung einer Grafitmikronisierungsanlage bei Collie sowie bis zu 1 Million $ für die erste Phase der Machbarkeitsstudie für die Großbatterie von ZEN gewährt hat.[i] Diese Investition der Regierung von Western Australia in beide Projekte verdeutlicht ihr Engagement für den Aufbau von Collie als künftiges Zentrum für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien in Western Australia.

Phil Hearse, Executive Chairman von International Graphite, sagte, dass der Zugang zu erneuerbaren Energien unsere Fähigkeit untermauert, hochgradig ESG-akkreditierte Produkte auf die globalen Märkte zu liefern.

"Eine kritische Versorgung mit grünem Strom verschafft International Graphite einen entscheidenden Vorteil, der zum Erreichen von ESG- und Umweltzielen beiträgt und eine neue Lieferkette unterstützt, die Arbeitsplätze nach Collie und Möglichkeiten nach Western Australia bringt", sagte Herr Hearse.

Die Großbatterie von ZEN Energy würde dazu beitragen, das Risiko auf dem Großhandelsmarkt im Rahmen eines Programms zur Versorgung neuer und bestehender Industrieprojekte in Collie mit erneuerbaren Energien unter Kontrolle zu haben. Es ist davon auszugehen, dass sie ein Schlüsselelement des neuen Collie Battery and Hydrogen Industrial Hub Project sein wird, das das Kernstück der Strategie der Regierung von Western Australia im Wert von 100 Millionen $ zur Schaffung eines großen Zentrums für erneuerbare Energien in Collie sowie zur Abkehr der lokalen Wirtschaft von Kohle darstellt.

Anthony Garnaut, CEO von ZEN Energy, sagte: "Wir sind bestrebt, praktische Energieversorgungslösungen für Kunden zu schaffen, die ihr Geschäft auf nachhaltige Weise erweitern möchten."

"Die erfolgreiche Kooperation mit International Graphite stärkt die kommerziellen Argumente für eine Großbatterie in Collie und liefert eine praktische Demonstration dafür, wie Australien zu einer Supermacht für erneuerbare Energien werden kann.

"Es gibt weitere Vorteile, die eine Großbatterie für das Stromnetz von Western Australia bringen wird. Sie wird z. B. die kontinuierlichen Investitionen von Haushalten in Western Australia in Dachsolaranlagen unterstützen, da sie überschüssige Sonnenenergie aufnehmen kann, wodurch die Solarstromproduktion der Haushalte weniger eingeschränkt werden muss."

Diese Meldung wurde vom Board of Directors von International Graphite zur Veröffentlichung freigegeben.

Phil Hearse

Executive Chairman

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Robert Hodby

CFO/Company Secretary

robert.hodby@internationalgraphite.com.au

M +61 407 770 183

Marie Howarth

Media & Communication

marie.howarth@internationalgraphite.com.au

M +61 412 111 962

International Graphite Limited

ASX:IG6 | FSE:H99 | ACN 624 579 326

Level 1, 333 Charles Street, North Perth, Western Australia 6006

Tel +61 8 9380 9277

www.internationalgraphite.com.au

ÜBER INTERNATIONAL GRAPHITE

International Graphite plant, ein vertikal integriertes Grafitproduktionsunternehmen zu werden, das seine Betriebe zur Gänze in Western Australia unterhält. Das Unternehmen ist ein aufstrebender Lieferant von verarbeiteten Grafitprodukten, einschließlich Batterieanodenmaterial, für die globalen Märkte für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energie. International Graphite entwickelt eine souveräne australische "Mine-zu-Markt"-Fähigkeit, die den zukünftigen Abbau und die Produktion von Grafitkonzentraten vom zu 100 % unternehmenseigenen Grafitprojekt Springdale mit nachgelagerten Verarbeitungsanlagen im kommerziellen Maßstab bei Collie verbindet. Das Unternehmen beabsichtigt, auf den Ruf Australiens hinsichtlich technischer Exzellenz und hervorragender ESG-Performance aufzubauen. International Graphite notiert an der ASX (ASX: IG6) sowie an der Börse Frankfurt (FWB: H99) und ist ein Mitglied der European Battery Alliance (EBA250) sowie der European Raw Minerals Alliance (ERMA).

Abbildung 1: Projektstandort

Springdale ist eine oberflächennahe Graphitlagerstätte mit hervorragenden metallurgischen Eigenschaften für Batterieanodenmaterial ("BAM") sowie besten Aussichten auf zusätzliche Ressourcen. Sobald das Projekt in Betrieb geht, sollen die in Springdale produzierten Graphitkonzentrate als primäres Ausgangsmaterial für die geplanten nachgelagerten Verarbeitungsaktivitäten des Unternehmens in Collie dienen.

Das Projekt Springdale befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und umfasst zwei genehmigte Explorationslizenzen sowie eine Prospektionslizenz auf einer Fläche von rund 180 km2. Die Lagerstätte liegt in einem Bergbauzentrum im Süden von Westaustralien, 25 km von der Nickelmine Ravensthorpe und 45 km von der Lithiummine Galaxy entfernt.

Springdale beherbergt laut Schätzung 15,6 Millionen Tonnen vermutete Mineralressourcen mit einem Gesamtgraphitgehalt (TGC) von 6 %. In den vermuteten Mineralressourcen ist auch ein hochgradig mineralisierter Anteil von 2,6 Millionen Tonnen mit 17,5 % TGC enthalten.[ii],#_edn3

Bereich Tonnen (Mio. t) Dichte (t/m3) Graphit (TGC %) Klassifizierung hoher Erzgehalt 2,6 2,1 17,5 vermutete R. geringer Erzgehalt 13,0 2,2 3,7 vermutete R. Gesamt 15,6 2,2 6,0 vermutete R.

Tabelle 1: Schätzung der vermuteten Mineralressourcen im Graphitprojekt Springdale

International Graphite entwickelt bei Collie auch nachgelagerte Grafitverarbeitungsanlagen. Die Grafitkonzentrate vom geplanten Betrieb in Springdale werden zur nachgelagerten Verarbeitung mittels Lkw nach Collie transportiert.

ÜBER ZEN ENERGY

ZEN steht für Zero Emissions Now - unseren Aufruf zum Handeln, um den Wandel bei allem, was wir tun, voranzutreiben.

ZEN ist davon überzeugt, dass Australien das Potenzial aufweist, eine Supermacht in der kohlenstofffreien Wirtschaft zu werden. Dass jeder von uns einen kleinen Teil der Welt verändern kann. Dass wir gemeinsam mit einzelnen Handlungen die Zukunft für die nächsten Generationen besser machen können. ZEN ist bestrebt, die Welt zu verändern, indem es die Art und Weise, wie wir über Energie denken, ändert: die Art und Weise, wie sie hergestellt und verkauft wird.

Unsere Lösungen für erneuerbare Energien helfen Menschen dabei, in ihren Unternehmen und zu Hause etwas Positives zu bewirken. Wir bringen innovative Ideen ein, wie etwa ein modernes Bedarfsmanagement, und richten unser Hauptaugenmerk dabei stets darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.

Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat ZEN in ganz Australien 35.000 Systeme für erneuerbare Energien installiert und ist stolz darauf, dass zwei ZEN-Systeme zurzeit zu den zehn größten Dachsolaranlagen in Australien zählen. Als Energieversorger beliefert ZEN die Regierung von South Australia, die CSIRO-Standorte in New South Wales, Victoria und dem Australian Capital Territory, die SACOME Buying Group sowie 25 lokale Regionalräte in New South Wales mit Energie.

Dieses Programm wurde von Sunshot Industries ins Leben gerufen, einer Tochtergesellschaft von ZEN Energy, die zu 96 % im Eigentum des Unternehmens steht. Sunshot Industries und ZEN Energy haben seit eineinhalb Jahren ein gemeinsames Management und die Aktionäre haben kürzlich beschlossen, die beiden Unternehmen per 30. Juni 2022 formell zu ZEN Energy zu konsolidieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

#_ednref1 www.mediastatements.wa.gov.au/Pages/McGowan/2022/04/Planning-for-big-battery-and-renewable-energy-hub-for-Collie.aspx

#_ednref2 Siehe ASX-Mitteilung von Comet Resources Limited (ASX:CRL) vom 6. Dezember 2018.

#_ednref3 Weitere Einzelheiten zur Mineralressourcenschätzung sowie den unabhängigen technischen Bewertungsberichts (Independent Technical Assessment Report), der für das Graphitprojekt Springdale erstellt wurde, finden Sie im Prospekt des Unternehmens vom 21. Februar 2022, der durch den Zusatzprospekt vom 4. März 2022 ergänzt wurde.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65465Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65465&tr=1



