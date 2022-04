DGAP-News: Mainova Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Mainova Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.06.2022 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



26.04.2022 / 14:25

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mainova Aktiengesellschaft Frankfurt am Main ISIN DE0006553464 -

- WKN 655 346 ISIN DE0006553407 -

- WKN 655 340 Berichtigung der

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, 2. Juni 2022,

um 10:00 Uhr

(Einlass ab 09:00 Uhr) im Gesellschaftshaus

des Palmengartens der Stadt Frankfurt am Main

Palmengartenstraße 11

60325 Frankfurt am Main Eindeutige Kennung des Ereignisses gemäß Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3

des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (DVO), A.1:

GMETMNV60622

In unserer am 25.04.2022 veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung der Mainova AG ist im 'Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021' unter '5. Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertragsentwicklung' nachfolgende Tabelle abgebildet:

Zum 31.12.2021 amtierende Vorstandsmitglieder 2021 2020 2019 2018 2017 2016 [in EUR] [Ø VZÄ] [? in %] [in EUR] [Ø VZÄ] [? in %] [in EUR] [Ø VZÄ] [? in %] [in EUR] [Ø VZÄ] [? in %] [in EUR] [Ø VZÄ] [? in %] [in EUR] [Ø VZÄ] Dr. Constantin H. Alsheimer 833.856 - 11,3 749.054 - 7,6 696.347 - 3,1 675.282 - 6,6 633.654 - 9,4 579.170 - Peter Arnold 490.760 - 132,6 210.965 - - - - - - - - - - - - - Martin Giehl 101.430 - - - - - - - - - - - - - - - - Diana Rauhut 577.850 - 1,0 572.411 - 63,0 351.118 - 582,4 51.452 - - - - - - - Ehemalige Vorstandsmitglieder2 Norbert Breidenbach 300.507 - -46,5 561.851 - 3,2 544.689 - 1,9 534.658 - 7,6 496.671 - 8,9 456.128 - Gesamtbelegschaft3 72.587 2.478 0,7 72.115 2.339 3,3 69.792 2.317 1,6 68.723 2.308 3,1 66.649 2.322 2,7 64.885 2.336 Beschäftigte TV-V4 69.616 2.372 0,5 69.271 2.236 3,8 66.765 2.213 1,7 65.679 2.197 3,1 63.732 2.216 2,9 61.941 2.231 EBT Mainova AG (HGB) 99,1 - -10,5 110,7 - 16,8 94,8 - 19,5 79,3 - -29,1 111,81 - 1,3 110,41 - [in Mio. EUR] 1 Festvergütung, variable Vergütung, Nebenleistungen sowie die unständigen Bezüge der Tarifmitarbeiter (z. B. Zulagen, Rufbereitschafts- und Überstundenvergütung, Zeitzuschläge), ohne bAV, auf Vollzeitäquivalent normiert 2 Ehemalige Vorstandsmitglieder ohne solche, die im Berichtsjahr ausschließlich Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung erhalten haben. 3 Ohne Vorstand, Arbeitnehmer in Altersteilzeit, Auszubildende, Aushilfskräfte, Praktikanten und Studenten inkl. der außertariflichen Angestellten 4 Ohne Arbeitnehmer in Altersteilzeit, Auszubildende, Aushilfskräfte, Praktikanten und Studenten

Infolge eines redaktionellen Versehens enthält die Tabelle zwei Fehler. Richtig muss sie lauten:

Zum 31.12.2021 amtierende Vorstandsmitglieder 2021 2020 2019 2018 2017 2016 [in EUR] [Ø VZÄ] [? in %] [in EUR] [Ø VZÄ] [? in %] [in EUR] [Ø VZÄ] [? in %] [in EUR] [Ø VZÄ] [? in %] [in EUR] [Ø VZÄ] [? in %] [in EUR] [Ø VZÄ] Dr. Constantin H. Alsheimer 833.856 - 11,3 749.054 - 7,6 696.347 - 3,1 675.282 - 6,6 633.654 - 9,4 579.170 - Peter Arnold 490.760 - 132,6 210.965 - - - - - - - - - - - - - Martin Giehl 101.430 - - - - - - - - - - - - - - - - Diana Rauhut 577.850 - 1,0 572.411 - 63,0 351.118 - 582,4 51.452 - - - - - - - Ehemalige Vorstandsmitglieder2 Norbert Breidenbach 300.507 - -46,5 561.851 - 3,2 544.689 - 1,9 534.658 - 7,6 496.671 - 8,9 456.128 - Gesamtbelegschaft3 72.587 2.478 0,7 72.115 2.339 3,3 69.792 2.317 1,6 68.723 2.308 3,1 66.649 2.322 2,7 64.885 2.336 Beschäftigte TV-V4 69.616 2.372 0,5 69.271 2.236 3,8 66.765 2.213 1,7 65.679 2.197 3,1 63.732 2.216 2,9 61.941 2.231 EBT Mainova AG (HGB) 99,1 - -10,5 110,7 - 16,8 94,8 - 19,5 79,3 - -29,1 111,8 - 1,3 110,4 - [in Mio. EUR] 1 Festvergütung, variable Vergütung, Nebenleistungen sowie die unständigen Bezüge der Tarifmitarbeiter (z. B. Zulagen, Rufbereitschafts- und Überstundenvergütung, Zeitzuschläge), ohne bAV, auf Vollzeitäquivalent normiert 2 Ehemalige Vorstandsmitglieder ohne solche, die im Berichtsjahr ausschließlich Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung erhalten haben. 3 Ohne Vorstand, Arbeitnehmer in Altersteilzeit, Auszubildende, Aushilfskräfte, Praktikanten und Studenten inkl. der außertariflichen Angestellten 4 Ohne Arbeitnehmer in Altersteilzeit, Auszubildende, Aushilfskräfte, Praktikanten und Studenten Frankfurt am Main, im April 2022 Mainova Aktiengesellschaft Der Vorstand

26.04.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de